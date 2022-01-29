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GündemEce Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş detay! Seccad Yeşil’in o paylaşımı ortaya çıktı
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Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş detay! Seccad Yeşil’in o paylaşımı ortaya çıktı

Beşiktaş’ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş detay. Mahmutyazıcıoğlu, sahibi olduğu Cundalı Yeşilköy Restoran'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Ünlü avukat, 28 Haziran 2021'de sunucu Ece Erken ile evlenmişti. Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarından Seccad Yeşil'in, Mahmutyazıcıoğlu'nun Ece Erken ile evlendiği gün yaptığı paylaşım ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

29.01.2022 - 20:20 |
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş detay! Seccad Yeşil’in o paylaşımı ortaya çıktı

Bakırköy Yeşilköy'deki Balıkçılar Çarşısı'nda yer alan Cundalı Balık Restoran'da önceki gece yaşanan olayda Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, şoförü Murat Bilmez ise yaralanmıştı.

GÖZALTI SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili gözaltı sayısı 11'e yükseldi. Yakalananlar arasında iki gündür her yerde aranan ve cinayet silahını kullanan katil zanlısı Kadir Yasak'ın da bulunduğu bildirildi. Öte yandan cinayet mahallinde ağabeyi Ali Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman’ında yer aldığı öğrenildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 11'e yükseldi! Katil zanlısı yakalandı...
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 11'e yükseldi! Katil zanlısı yakalandı...

KADİR YASAK VURDU!

Sabah'ta yer alan habere göre; Polisin güvenlik kamera incelemesinde şüphelilere ilişkin şu detaylar çıktı: Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge olay yerindeydi. Silahı ateşleyen isim Kadir Yasak'tı. 1 adet taksirle yaralamaktan sabıkası bulunan Uğur Can Bilge ile 1 adet taksirle yaralama sabıkası olan Gökhan Karakan sorguya alındı.

Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu katledenlerin önceden plan yapıp cinayet amacıyla geldiği değerlendirildi.

Şüphelilerin, alacak-verecek konusunda anlaşma sağlanmasına rağmen 35 bin liralık bir fark yüzünden tekrar tartışma çıkarıp katliam gibi cinayeti gerçekleştirdikleri belirtildi.

ZANLILARINDAN SECCAD YEŞİL'İN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldüren infaz timinde olan Seccad Yeşil'in paylaşımı dikkat çekti...

Sunucu Ece Erken ile eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 28 Haziran 2021'de evlendiklerini duyurmuştu.

Ece Erkenin eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş detay Seccad Yeşil’in o paylaşımı ortaya çıktı

Katil zanlılarından Seccad Yeşil'in aynı tarihte ve son yaptığı paylaşım ortaya çıktı! Aynı gün yapılan paylaşım akıllarda soru işareti bıraktı...

Ece Erkenin eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş detay Seccad Yeşil’in o paylaşımı ortaya çıktı

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