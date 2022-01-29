Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 11'e yükseldi! Katil zanlısı yakalandı...

Bakırköy, Yeşilköy Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Bir balık restoranında bulunan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi.

Saldırı sonrası kanlar içine kalan ünlü avukat, ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı. Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçtı. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak, yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

TOPRAĞA VERİLDİ



Mahmutyazıcıoğlu için dün memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzelendi. Kılınan namazın ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, Hürriyet Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

"AMBULANS GEÇ GELDİ" İDDİASINA AÇIKLAMA



BJK'nin eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü olay sonrası ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ambulansın 40 dakika sonra geldiğini, kocasının kan kaybından hayatını kaybettiğini iddia etmişti. Erken paylaşımında, "Balıkçıya en yakın hastanenin arabayla mesafesi sadece 5 dakika. Saat 00.20'de trafik de yok ve ambulans 40 dakikada geliyor! Ve kocam kan kaybından ölüyor. Önce katillerin yakalanmasını, sonra da bu ambulansın gecikmesin sebebini öğrenmek istiyorum. Bulana kadar da peşini bırakmayacağım" diyerek tepki göstermişti.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ: KONU TİTİZLİKLE İNCELENMİŞTİR



Ece Erken'in paylaşımının ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Mahmutyazıcıoğlu'nun silahla öldürülmesinin ardından sosyal medyada gerçeği yansıtmayan ifadelerin kullanıldığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi

"112 Komuta Kontrol merkezi kayıtlarından elde ettiğimiz bilgilere göre, saat 00.39'da 'İki kişi vuruldu' açıklamalı ihbar personelimiz tarafından alınmıştır. Saat 00.41'de adrese yakın iki ayrı merkezimizden ekiplerimiz yönlendirilmiştir. Ateşli silahla yaralanmış kişilerden ağır olan yaralıya olay yerine saat 00.47'de ilk varan ambulansımız tarafından acil müdahalesi yapılmış olup, saat 00.56'da olay yerinden ayrılmış ve saat 01.00'da hastaneye yolda tedavisi yapılarak (kalp masajı yapılarak) ulaştırılmıştır."

'AMBULANS 7 DAKİKA 43 SANİYEDE OLAY YERİNE ULAŞTI'



Mahmutyazıcıoğlu'na 01.42'ye kadar hastanede müdahale yapıldığının belirtildiği yazılı açıklamada, "01.42'ye kadar müdahale yapılmış ve sonrasında ölüm kararı verilmiştir. İlk çağrı gelişi olan saat 00.39'dan sonra, ambulansımız olay yerine 7 dakika 43 saniyede ulaşmış olup, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, olay yerinden sağlık kuruluşuna 4 dakika 23 saniyede ulaştırılmıştır" denildi.

GÖZALTI SAYISI 11'E YÜKSELDİ



Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili gözaltı sayısı 11'e yükseldi. Yakalananlar arasında iki gündür her yerde aranan ve cinayet silahını kullanan katil zanlısı Kadir Yasak'ın da bulunduğu bildirildi. Öte yandan cinayet mahallinde ağabeyi Ali Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman’ında yer aldığı öğrenildi.

Saldırıda Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu öldüren kişinin Kadir Yasak, şoförünü yaralayan kişinin ise Ali Yasak olduğu netleşti. Gece yarısı gözaltına alınan şüpheli şahıslar sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi; 27.01.2022 günü saat 00.37 sıralarında İlimiz Bakırköy İlçesi Yeşilköy Mahallesi Balıkçılar Çarşısı Çamözü Sokak No:1 sayılı adreste bulunan Cunda Balık Restaurant isimli iş yerinde meydana gelen Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ nun Ateşli Silahla Kasten Öldürülmesi, Murat BİLMEZ isimli şahsın Ateşli Silahla Kasten Yaralanması olayı ile ilgili olarak;

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, şüpheli 11 şahıs tespit edilmiş, Kasten Öldürme Eylemini gerçekleştiren Kadir Yasak ve Ali Yasak’ın da bulunduğu 11 şahıs 19 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalanmış, yapılan ikamet aramalarında bir adet ruhsatsız silah ele geçirilmiş, tahkikat Şube Müdürlüğümüzce devam etmektedir.





Gözaltına alınan Kadir Yasak ile Ali Yasak ve İbrahim Çadırcı Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Şüpheliler geniş güvenlik önlemleri arasından hastaneye sokuldu.

3 şüpheli gazetecilerin sorularına cevap vermedi. Şüpheliler raporun ardından ifadeleri alınmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü binasındaki organize şube müdürlüğüne götürüldü.

OLAYDAN ÖNCE TEHDİT VE HAKARET



Seccad Yeşil'in de olaydan önce Mahmutyazıcıoğlu’nu telefonla arayıp hakaret ve tehdit ettiği ve olay sırasında restoranın kapısında bekleyen şahıslardan birisi olduğu belirlendi.

ECE ERKEN: ALLAH'IM ŞÜKÜRLER OLSUN

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, şüphelilerin yakalanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ece Erken'in paylaşımında, "Allahım şükürler olsun Rabbiiiiiimmmmmm sen çok büyüksün" ifadeleri yer aldı. Bir diğer paylaşımında ise şu ifadeler yer aldı:



"Sayın İçişleri bakanımızdan ve emniyet birimlerinden Allah Razı olsun. Onlar yakalanana kadar nefes almadık biz. Canımız gitti. Giden gelmez ama cezasız kalmamalarına şükürler olsun. Yalvarıyorum en ağır cezayı alsınlar. Bizi yaşarken öldürdüler. Ne olur en ağır cezayı alsınlar. Rabbim hem bu dünyada hem ahirette gün yüzü göstermesin bunlara."