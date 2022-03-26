E-tebligat ile 61 bin 212 ağaç korundu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bakanlığın 2015te ihtiyari olarak başlattığı e-tebligat uygulaması, yargısal süreçlerin hızlanmasının yanı sıra kağıt ve emek tasarrufu sağlıyor. 1 Ocak 2019'dan itibaren tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin, aralarında kamu kurumları, noterler, avukatlar ve bilirkişilerin de bulunduğu gerçek ve tüzel kişilere tebligatları elektronik ortamda göndermesi zorunlu hale getirildi. Çevre dostu e-tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 102 milyon 877 bin 373 tebligat elektronik ortamdan iletildi. Fiziki tebligat yerine maliyeti daha az olan elektronik tebligatla tasarrufa da geçildi. Elektronik tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 1 milyar 400 milyon 998 bin 495 lira tasarruf sağlandı. Ayrıca tebligatların elektronik ortamdan gönderilmesiyle 3 bin 601 ton kağıt tasarrufu elde edildi, 61 bin 212 ağaç korundu.

YARGI SÜRECİNİ HIZLANDIRIYOR

Fiziki tebligat gönderimlerinde postadan kaynaklı sıkıntılar yüzünden gecikmeler yaşanıp yargısal sürecin uzamasına neden olurken, saniyeler içinde alıcısına ulaşan e-tebligat sayesinde zaman kaybı engelleniyor. Tebligata elektronik cihazlar ile anında ulaşma sayesinde ilgili kişinin olası cezai işlemlere maruz kalmasının da önüne geçiliyor. Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılıyor. Oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine kaydediliyor. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5inci günün sonunda yapılmış sayılıyor.