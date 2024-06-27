e okul adrese dayalı lise sorgulama! LGS adrese dayalı yerleştirme 2024 nasıl yapılır, adrese dayalı liseleri nasıl öğrenebilirim? İşte adrese dayalı okul sorgulama

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarıyla tercih heyecanı başlıyor. LGS'ye girmeden liseye gidecekler ise adrese göre lise kaydı nasıl yapılır, hangi liseler sınavsız öğrenci alıyor? Sorularına yanıt arıyor. 2018 yılında TEOG sistemi yerine getirilen "Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi", öğrencilerin ikamet ettikleri adrese en yakın liselere yerleşmelerini sağlıyor.

LGS ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME 2024 NASIL YAPILIR?

Okul Araştırması: Öğrenciler, ikamet adreslerinin bağlı olduğu eğitim bölgesindeki sınavsız öğrenci alan liseleri belirlemeli.

Tercih Listesi Oluşturma: "Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" üzerinden tercih edilebilir.

Yerleştirme: Öğrenciler, tercih ettikleri okulların kontenjanlarına göre yerleştirilir.

SINAVSIZ ALAN OKUL KONTENJAN SORGULAMA EKRANI

SINAVSIZ YERLEŞTİRMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sınavsız alan liselerin taban puanları, okula ve başvuru yapan öğrencilerin başarı durumuna göre değişiklik gösterebilir.

Adrese dayalı lise sorgulama işlemi, sınavsız okul boş kontenjan bilgilerinin yayımlanmasının ardından yapılabilecektir.

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Adrese dayalı lise sorgulama için öğrenci kimlik numarası ve okul numarası gereklidir.

Sorgulama ekranında il, ilçe bilgileri ile okul türü seçilerek tercih yapılabilir.

Öğrenciler LGS'ye girmeden de "Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi" ile ikamet adreslerine en yakın liselere yerleşebilirler. Ancak, LGS puanı ile öğrenci alan liselere yerleşmek isteyen öğrencilerin LGS'ye girmeleri gerekmektedir.