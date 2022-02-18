E harfi ile şehir isimleri - E ile başlayan şehirler...

E harfi ile başlayan isim, şehir, hayvan bitki gibi farklı konularda bilgiler sıkça aranıyor. Özellikle de yarışma programlarında ve bulmacalarda E harfi ile başlayan şehir isimleri sıkça soruluyor. Türkiye'de ''E'' harfi ile başlayan toplamda 5 adet ilimiz vardır.

E Harfi ile Başlayan Şehir İsimleri

Ülkemizde "E" harfi ile başlayan 5 adet ilimiz bulunuyor. Bu iller ise şu şekildedir;

Eskişehir: Eskişehir, Türkiye'nin sevilen illerinden bir ve aynı zamanda da ülkemizin en kalabalık yirmi beşinci şehridir. Eskişehir, 3 üniversiteye sahip olduğu ve öğrencilerin çok tercih ettiği bir şehir olduğu için öğrenci şehri olarak da biliniyor. 1993 yılında çıkarılan bir kanunla Büyükşehir Belediyesi oldu. Tam ortasından Porsuk Çayı geçen bu özel şehir, içinde Eskişehir Teknik Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nin bulunur.

Eskişehir ili, güneyden Afyonkarahisar'ın İnsaniye ve Emirdağ; güneydoğudan da Konya'nın Yunak; doğudan Nallıhan, batıdan Bilecik'in Gölpazarı, Ankara'nın Polatlı ve Beypazarı; kuzeybatıdan Bolu'nun Göyük; Söğüt, Bozüyük ilçeleri ve Kütahya ile çevrelenmiş bir halde bulunur. Eskişehir, İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeybatısında ise, 29 - 32 derece doğu boylamları ve 39 - 40 derece kuzey enlemleri arasında yer alır Eskişehir’in yüzölçümü ise, 13.652 km² olarak bilinir. En Yüksek dağı ise, 1825 metre ile Türkmendağı'nın Tepesidir.

Edirne, Ülkemizin Marmara Bölgesi'nin Trakya yakasında bulunan, doğuda Tekirdağ ve Kırklareli, güneyde ise Ege Denizi ve Çanakkale, batıda Evros (Yunanistan) ve kuzeyde ise, Hasköy (Bulgaristan) ile çevrili olan bir ildir.

Erzurum: Türkiye'nin en kalabalık yirmi dokuzuncu şehri olarak bilinir. 2019 yılından itibaren 762.062 kişilik nüfusa sahiptir ve yaklaşık olarak 999 kişi göç vermiştir.

Elazığ: Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde ve Yukarı Fırat Havzasında yer alan, on bir ilçeden oluşan bir ildir.

Erzincan, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde yer alan ve dokuz ilçeden oluşan bir ildir.











