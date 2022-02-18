E harfi ile hayvan isimleri - E ile başlayan hayvanlar...

E harfi ile başlayan hayvan türleri oldukça fazladır. E harfli hayvan adlarını tanımlamada karada yaşayanlar, denizde yaşayanlar ve kanatlılar olmak üzere gruplandırmak gerekmektedir. Bu sayede E ile başlayan hayvan isimlerinin doğal yaşam alanını da saptamak mümkün kılınmaktadır.

E Harfi ile Hayvan İsimleri Nelerdir?

E harfi ile başlayan popülasyonu en geniş hayvan türleri şunlardır:

Eşek

Eşek arısı

Engerek yılanı

Ejderha

Ebabil kuşu

Eğrez balığı

E harfi ile başlayan belli başlı hayvan gruplarını oluşturmaktadır.

E Harfi ile Başlayan Karada Yaşayan Hayvanlar Nelerdir?

E harfi ile başlayan hayvan türleri arasında karada yaşayan hayvanlar şunlardır:

Eşek: Equidae familyasına aittir. MÖ 3000 yılında Mezopotamya'da evcilleştirilen eşekler atgiller türüdür. Uzun kulakları ve ince püskülleri tipiktir. Eşekler, inatçılıkları üzerine bilinir ve bu konuda davranış bilimleri tarafından yapılan araştırma sonucuna göre kendilerini koruma dürtüleri nedeniyle zorla bir şey yaptırılamayacağı nedeniyle bu davranışı sergiledikleri saptanmıştır. Fransa'da yapılan araştırmada protein yönünden en zengin süt eşek sütüdür.

Ejderha: Uzak Doğu ülkelerinin mitolojik simgesi ejderha yarasa kanatları bulunan, diken diken kuyrukları olan ve de ağzından ateş saçtığına inanılan efsanevi yaratıktır.

E Harfi ile Başlayan Kanatlı Hayvanlar Nelerdir?

Eşek arısı: Sarı ve siyah çizgilerden oluşan Vespidae familyası türüdür. Bal yapmaz. Eşek arısı dışarıdan aldığı tepki sonucu kendini koruma dürtüsü olarak iğnesini kullanır. Yeryüzünde en fazla dağılış gösteren kanatlılar arasında gelir. Eşek arıları kaya kovuklarında ve kendileri tarafından ağaç kovanlarında yuvalanır. Bal üretmedikleri gibi tarım arazilerinde yuvalanmış küçük böcekleri yiyerek beslendikleri için tarım arazilerini organik yoldan tımar etmiş olurlar.

Ebabil kuşu: İslam inancında Ebrehe kavmini taşlayan kuşlar olduğuna inanılır. Ebabil kuşu 16-17 cm boyunda olan ve sürekli güneye göç eden kuş türüdür. Havada uçtukları müddetçe uyuklayabilir. Latincede apodidae familyası olarak sınıflandırılmaktadır.







