e-Devlet'te flaş yenilik! Arabası olan milyonları ilgilendiriyor, artık...

e-Devlet'te yeni bir hizmet devreye alındı. Arabası olan vatandaşları yakından ilgilendiren hizmet ile e-Devlet üzerinden Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Sorgulama tutanağı alınabilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yeni hizmet ile ilgili açıklama yapıldı.

EGM'den yapılan açıklamada, maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarının kaza taraflarına e-Devlet üzerinden sunulmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığı ve 3 Ocak itibarıyla vatandaşların hizmetine açıldığı bildirildi.

Açıklamada, sürücülerden ve yolculardan, seyahatleri boyunca can güvenlikleri için emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları istendi.

e-DEVLET'TEN MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞI NASIL ALINIR?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sunulan “Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Sorgulama” hizmeti, Gerçek Kişi ve Tüzel Kişi olmak üzere iki şekilde kullanılabiliyor. Bireysel olarak karıştığınız kazalar hakkında sorgulama yapmak için Gerçek Kişi; ticari araçların karıştığı kazaları öğrenmek için Tüzel Kişi ile sorgulamanız gerekiyor. İşte adım adım e devletten kaza tespit tutacağı alma:

e-Devlet girişi yapın

T.C. Kimlik No ve şifre ile oturum açın

Arama butonuna Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Sorgulama yazın

Şahıs aracı hakkında sorgulama için Gerçek Kişi seçin

Ticari işletme veya şirket adına kayıtlı araçları sorgulamak için Tüzel Kişi seçeneğini seçin

KAZA TESPİT TUNAĞI ALMAK İÇİN TIKLAYIN!