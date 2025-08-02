e-Devlet ve ALO 181 tapu randevu alma işlemi nasıl yapılır?

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e-Devlet ve ALO 181 ile tapu randevu alma, tapu işlerinizi halletmek adına ilgili kurumlarla iletişime geçmek için yapılması gereken ilk şeydir. Web üzerinden ve telefon numarası ile tapu randevusu almak için başvurabileceğiniz birkaç yöntem bulunuyor.

TKGM (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) hakkında

TKGM (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü), Türkiye’de taşınmaz mallara ilişkin tapu işlemleri, kadastro çalışmaları, arazi ölçümleri ve taşınmaz mülkiyet haklarının düzenlenmesinden sorumlu olan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı bir kamu kuruluşudur. Görevleri arasında tapu randevu alma, tapu kayıtlarının tutulması, taşınmazların sicil işlemleri, kadastro projelerinin yürütülmesi ve emlak değerlerinin belirlenmesi gibi hizmetler bulunuyor. TKGM, mülkiyet haklarının güvence altına alınması ve taşınmaz hukukunun düzenlenmesi açısından önemli bir rol üstleniyor.

e-Devlet ile tapu randevu alma

Tapu işlemleri için randevu almak üzere TKGM WebTapu sistemine giriş yaparken, "e-Devlet ile Giriş" seçeneğinin kullanılması gerekiyor. Bu yöntem, güvenli ve hızlı kimlik doğrulama sağladığı için tercih ediliyor. Ancak e-Devlet şifreniz yoksa, PTT şubelerinden şifre temin edebilirsiniz:

İlk e-Devlet şifresi alımında 5 TL işlem ücreti ödenir.

ödenir. Kayıp, unutma veya yenileme durumunda alınacak her yeni şifre için 20 TL ücret tahsil edilir .

. e-Devlet şifreniz varsa, doğrudan TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaparak tapu randevunuzu oluşturabilirsiniz. Şifreniz yoksa, öncelikle PTT'ye başvurmanız gerekmektedir.

Not: e-Devlet şifresi dışında mobil imza, elektronik imza veya banka kimlik doğrulama yöntemleriyle de giriş yapılabilir.

ALO 181 ile tapu randevu alma

Tapu ve Kadastro işlemleri için ALO 181 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alabilir, bilgi edinebilir ve görüşlerinizi iletebilirsiniz.

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Nasıl randevu alınır?

Çağrı merkezi: ALO 181 (Hafta içi 08:00 - 18:00 arası)

ALO 181 (Hafta içi 08:00 - 18:00 arası) Yurt dışından arayanlar: +90 312 410 8 600

+90 312 410 8 600 Operatör desteğiyle Tapu Müdürlüklerinden randevu alabilirsiniz.

Not: Randevu almak için e-Devlet şifreniz gerekmez, operatör sizi yönlendirecektir.