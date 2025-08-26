Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı, açık öğretim liselerine yeni kayıt yaptırmak isteyen 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlıyor. Eğitim bilgileri Bakanlık sistemlerinde mevcut olan adaylar, artık herhangi bir kuruma gitmeden, e-Devlet üzerinden online olarak kayıt işlemlerini tamamlayabilir. Bu yeni sistem, eğitime erişimi kolaylaştırmayı amaçlarken, 18 yaşını doldurmamış öğrencilerin kayıt işlemlerini yine yüz yüze eğitim alacakları okul/kurum aracılığıyla yapmaları gerekiyor.

e-Devlet üzerinden açık öğretim lise kayıt nasıl yapılır?

e-Devlet aracılığıyla açık öğretim lisesine kayıt olmak için belirli adımların takip edilmesi gerekiyor. İşlemler sırasıyla şu şekilde:

Kayıt ücretinin yatırılması: Öncelikle kayıt ücretinin MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması gerekiyor. Ödeme işlemi;

https://odeme.meb.gov.tr adresi üzerinden tüm bankaların kredi kartlarıyla,

adresi üzerinden tüm bankaların kredi kartlarıyla, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası'nın ATM, mobil bankacılık veya internet bankacılığı hizmetleri kullanılarak yapılabilir.

Sisteme giriş: Ödeme yapıldıktan sonra https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresine girilir ve "e-Devlet Kapısı üzerinden giriş" seçeneği kullanılarak sisteme erişim sağlanır.

Bilgilerin doldurulması: Açılan ekranda yeni kayıt işlemi başlatılır. Adres ve iletişim bilgileri girildikten sonra yüz yüze eğitim alınacak okul/kurum, sınav merkezi ve yabancı dil bilgileri seçilerek kayıt işlemi tamamlanır.

Not: Mesleki Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt yaptıran öğrencilerin, e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamladıktan sonra yüz yüze eğitimle ilgili iş ve işlemleri için tercih ettikleri okul/kuruma bizzat başvurmaları zorunludur.

Ders seçimi ve güncelleme: Yeni kaydını tamamlayan öğrenciler, yine aynı web adresi üzerinden e-Devlet ile giriş yaparak ders seçimlerini yapabilir; adres, sınav merkezi gibi bilgilerini güncelleyebilir.