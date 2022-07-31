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e-Devlet hizmetlerinde yeni dönem! Artık...

e-Devlet kapısı üzerinden sağlanan hizmetlere bir yenisi daha eklendi. Vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak hizmet 81 il için geçerli olacak. Artık nönetçieczane bilgilerine e-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebilecek.

31.07.2022 - 12:20 |
e-Devlet hizmetlerinde yeni dönem! Artık...

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların nöbetçi eczanelere erişimini kolaylaştırmak için yeni bir hizmeti hayata geçirdi.

Türkiye genelindeki tüm nöbetçi eczanelerin tek bir sayfada görebilmesine imkan sağlayan "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)-Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" e-Devlet'te açıldı.

 Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından bildirilen ve il sağlık müdürlüklerince onaylanan nöbetçi eczane bilgileri, e-Devlet'teki sayfada yer alacak. Vatandaşlar, burada nöbetçi eczanelerin adres bilgilerinin yanı sıra konum bilgilerine de ulaşabilecek. 

 

 

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