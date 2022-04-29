E devlet 2022 askerlik yeri sorgulama ekranı! Mayıs ayı celp dönemi askerlik yerleri açıklandı! Askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları ve askere alım tarihleri!

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı. Mayıs ayı askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından adaylar, askerlik yerleri sorgulaması yapmaya başladı. İşte E devlet 2022 askerlik yeri sorgulama ekranı…

MAYIS AYI CELP DÖNEMİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayınlanan takvime göre Mayıs 2022 askerlik sınıflandırma sonuçları, 29 Nisan 2022 Cuma günü e-Devlet sistemi üzerinden erişime açıldı.

MAYIS AYI CELP DÖNEMİ ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Askerlik yeri öğrenmek için e-Devlet'e giriş yapıp askerlik yeri sorgulama yapılabilecek. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları Celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2022 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yapılan açıklamada askerlik sevk tarihleri de belli oldu. İşte tüm gruplar için sevk tarihleri:

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) 12 Mayıs 2022

Erbaş/Er (2nci Grup) 09 Haziran 2022

Erbaş/Er (3ncü Grup) 21 Temmuz 2022