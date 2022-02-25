10 bin 945 noktada 'düzensiz göç' uygulaması: 25 gözaltı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' yapıldı. 37 bin 713 personel ve 608 dedektör köpek ile gerçekleştirilen uygulamada; yabancı uyruklu kişilerin kalabileceği metruk yerler, ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, TIR garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonları kontrol edildi. 10 bin 945 noktada yapılan uygulamada, 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 25 organizatör gözaltına alındı, 1474 düzensiz göçmen de yakalandı. Ayrıca 51'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 932 aranan şüpheli tespit edildi, 1'i organizatör, 475'i göçmen, 494'ü yabancı uyruklu ve 144'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 721 kişiye idari yaptırım uygulandı. Organizatör veya düzensiz göçmenler arasından 2 terör örgütü üyesi/iltisaklı şüpheli tespit edildi.





Kontrollerde 10 kamyon-kamyonet-otobüs-otomobilin düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilirken, 5 sahte pasaport, 11 sahte kimlik, 4 ruhsatsız av tüfeği, 7 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1158 mermi, 1 kesici alet, 9 bin 217 gram esrar, 17 gram eroin, 184 gram bonzai, 91 gram metamfetamin ve 19 sentetik ecza ele geçirildiği kaydedildi.