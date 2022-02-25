MİT ve emniyetten ortak DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

MİT ve emniyetin ortak operasyonu ile DEAŞ’ın Türkiye’deki finans ve lojistik şebekesi çökertildi. MİT'in sağladığı istihbarat sonucu çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarına mali yardım sağlayan şebeke üyelerinden Tunus uyruklu Mahmoud Jabran, Lübnan uyruklu Mohannad Mehi Aldıne ve Suriye uyruklu 'Refik' kod adlı Husam Elhumeydi, İstanbul, Ankara ve Mersin’de şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.



Örgüt mensuplarının, ifadelerinde; Suriye’deki DEAŞ mensuplarının yakınlarına başta mali olmak üzere her türlü yardımın yapıldığı, yardımların Türkiye’de faaliyet gösteren şebeke üyelerince organize edildiği ve yardımların gizlilikle yürütüldüğü yer aldı. Ayrıca örgüt üyeleri, DEAŞ'a katılmak için Türkiye üzerinden Suriye'ye geçmek isteyenleri organize eden 'Hicret Ofisi'nin Türkiye’deki yapılanmasının nasıl çalıştığını da itiraf etti.