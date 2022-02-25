Samuray kılıçlı katil ilk kez hakim karşısında! Başak Cengiz’in ailesi isyan etti

Bir inşaat firmasında çalışan 31 yaşındaki Başak Cengiz, 11 Kasım 2021 tarihinde hiç tanımadığı 28 yaşındaki Can Göktuğ Boz’un samuray kılıçlı saldırısına uğramıştı. Ataşehir’de sokakta yürüyen Başak Cengiz’in arkasından yaklaşan Boz, hiçbir şey söylemeden yerde hareketsiz kalana kadar bıçaklamaya devam etmişti. Olayın ardından yakalanarak tutuklanan Can Göktuğ Boz hakkında, “tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme”, “silahla tehdit” ve “yasak bıçaklar ve diğer aletleri vahim miktarda bulundurma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

SANIK AVUKATINDAN DURUŞMA GİZLİ YAPILSIN TALEBİ

Açılan davanın ilk duruşması bugün İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Can Göktuğ Boz avukatıyla birlikte katıldı. Başak Cengiz’in ailesi ve nişanlısı da duruşmada hazır bulundu. Duruşma da ilk olarak söz alan sanık Boz’un avukatı duruşmanın izleyiciye kapalı yapılmasını talep etti. Mahkeme avukatın bu talebini reddetti. Talebin reddedilmesinin ardından kimlik tespiti yapılan sanık Can Göktuğ Boz, lise mezunu olduğunu ve herhangi bir işte çalışmadığını söyledi.

Kimlik tespitinin ardından savunma yapan sanık Boz, şizofreni hastası olduğunu söyleyerek, “Kafamın içinde şeytan sürekli benimle konuşuyor. Şeytan bana dışarı çık insan öldür sonra da intihar et dedi. Ben 4 ay öncesinde evde intihar ettim. Çünkü 4 ay öncesinde şizofreni hastalığım başladı. Ben daha önce de hastalıklar geçirdim” dedi.

“CİNSİYET AYRIMI YAPMADIM”

Yaşanan olaydan dolayı çok pişman olduğunu söyleyen sanık, “Çok pişmanım, çok özür dilerim. Şeytan bana git dışarda insan öldür dedikten sonra dışarda bulunan bir insanı seçtim. Şeytan söyledikten 15-20 dakika sonra dışarı çıkıp suçu işledim. Bu suçu yanlışlıkla işledim” dedi. Mahkeme başkanının, “Cinsiyet ayrımı yaptın mı?” sorusu üzerine ise sanık, “Hayır yapmadım” dedi. Şeytanı 4 ay önce görmeye başladığını söyleyen Boz, “Görünüşü siyah renkti. Şeytan hastalıklarını sakla dediği için aileme söylemedim” dedi.

MAHKEME BAŞKANI, “SAMURAY KILICININ NE OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUN?”

Sanık Boz’un kılıcı internetten hobi amacıyla aldığını söylemesi üzerine mahkeme başkanı, “Bu kılıcın ne olduğunu, ne amaçla kullanıldığını biliyor musun? Samuraylar erdemleri gereği kullanıyorlar. Onursuzluk durumu olursa ölmek erdemliliğini göstermek için bu kılıcı karın bölgelerine saplıyorlar. Biliyor musun bu özelliğini?” diye sordu. Sanık Can Göktuğ Boz ise, “Hayır bilmiyorum” dedi. Evinde bulunan başka bıçakların sorulması üzerine sanık Boz, “İstanbul’daki bıçaklar kalitesiz o yüzden internetten aldım” dedi.

“KIZIMIN KANINI YERDE KOYMAYIN”

Sanık savunmasının ardından söz verilen Başak Cengiz’in annesi Beyhan Cengiz, sanığın hiç tanımadığı kızını sevk için öldürdüğünü söyleyerek, “Başak Cengiz’i evladınız gibi görün. Türkiye’de kanayan bir yara var. Siz adaletin bel kemiğisiniz. Adalet sizin elinizde. Suçsuz insanı suçluya yedirmeyin. Lütfen yalvarıyorum size, kanını yerde koymayın. Bir anne olarak yalvarıyorum” dedi. Baba Avni Cengiz ise, “Sanık ilkokul talebesi gibi anlatmakta. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

“SADECE BAŞAK’I DEĞİL GELECEĞİMİZİ DE KATLETTİ”

Cengiz’in nişanlısı Mahir Mızrak da, sanığın savunmalarına inanmadığını söyleyerek, “Sadece Başak’ı değil geleceğimizi de katletmiştir. Başak’ın ailesinin beyan ve taleplerine katılıyorum” dedi. İfadelerin ardından olay anına ilişkin görüntüler duruşma salonunda izletildi. Bu sırada ağlama krizi geçiren anne duruşma salonundan dışarı çıktı. Annenin feryatları uzun süre duruşma salonundan duyuldu.

“BEN TAŞ DEĞİLİM”

Duruşma sonrası basın açıklaması yapan anne Beyhan Cengiz, Başak Cengiz’in Türkiye’nin evladı olduğunu söyleyerek, “Türkiye adaletine ilk günkü gibi inanıyorum. Ben acının, sabrın, özlemin çok ağır olduğu bir imtihandayım. Başak Cengiz suçsuzken, zalim bu cezayı ona layık gördü. Türkiye’deki vicdanlı insanların sayısı çok, Başak’ın kanını yerde bırakmayacaklar. Zalim cani canı böyle istiyor diye can alması elbet karşılık bulmalı. Ben taş değilim, yavrumu süzgeç yapmış, bunun cezası çok ağır olmalı” dedi.

Baba Avni Cengiz ise, “Çok zor oldu. Bize çok ağır geldi. Vahşet şimdi de kendine deli muamelesi yapıyor. En ağır cezayı almasını istiyoruz” dedi. Alınan savunma ve beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. (Milliyet)