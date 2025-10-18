Düzce'nin köyünde yetişti, 794 tonluk üretimle Türkiye'ye damga vurdu

Haberin Devamı

Düzce’de doğal yayılışı güçlü olan kestanede, 2024 TÜİK verilerine göre 220 dekar alanda 794 ton üretim gerçekleşti. Kamu ve özel arazilerde yaklaşık bin dekarlık yeni dikimler tamamlanırken, 2025 yılında Kestane Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında 20 dekar kapama bahçe daha kurulacak.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, "Yüzölçümünün yaklaşık yüzde 54’ü orman olan bir ilimiz; bu güçlü ekolojik altyapı, kestanenin doğal yayılışı ve sürdürülebilir üretimi için büyük bir fırsattır. 2022 yılında yapılan coğrafi işaret tescilli ‘Düzce Kestanesi’, yani halkımızın ‘Düzce Kuzusu’ dediği ürünümüz; lezzeti, aroması, çiğ tüketilebilmesi ve iç zarının kolay ayrılmasıyla marka değerini her geçen gün yükseltiyor. Bakanlığımızın destekleriyle kamu ve özel alanlarda yaklaşık bin dekar alanda yeni dikimler yaptık; 2022’de 18 dekar demonstrasyon bahçesi kurduk ve 450 sertifikalı fidanı üreticilerimize ulaştırdık. Kestane gal arısı ve kestane kanseri gibi tehditlere karşı da dayanıklı aşılı çeşitlerle yeni bahçeler tesis ederek verimi ve kaliteyi koruyor, üreticimizin gelirini güvence altına alıyoruz. Emeği geçen tüm kurumlarımıza ve üreticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ise değerlendirmesinde, "Coğrafi işaretli Düzce Kestanemizin değerini, doğru tür–çeşit seçimi ve dayanıklı aşılı fidanlarla kurduğumuz bahçelerle kalıcı kılmayı hedefliyoruz. Üretimde sürdürülebilirliği esas alıyor, üreticilerimizin gelirini artıracak uygulamaları sahada kararlılıkla yaygınlaştırıyoruz" ifadelerini kullandı