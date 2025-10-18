Türkiye'de sadece Sivas'ta yapılacak! 6 milyon dolarlık piyango, hepsi Avrupa'ya satılacak

5

Bu seranın da tüm mahsullerini yine Avrupa'ya ihraç edeceğiz. Bu bizim Sivas'ta bitirmiş olduğumuz üçüncü proje. Dolayısıyla da şu anda Sivas'ta toplam 120 dönüm cam seramız oldu. Bu da şu demek; Sivas'ta 5 bin ton civarında bir domates üretimi yapılacak demektir. Bunun da tamamlı ihraç olduğunu düşünürsek yaklaşık 6 milyon dolarlık bir paranın Sivas ilimize girmesi demektir. Yine bu seramızda da bizim üniversitemizden mezun öğrencilerimiz çalışmaktadır. Onlara iş imkanı sağlanmaktadır. Onlar için de faydalı bir proje oldu" dedi.