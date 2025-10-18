Türkiye'de sadece Sivas'ta yapılacak! 6 milyon dolarlık piyango, hepsi Avrupa'ya satılacak
Kaynak : DHA
Sivas'ta 41 bin m2'lik alanda jeotermal enerji ile üretim yapacak kentin en büyüğü kuruldu. 50 kişinin istihdam edileceği alanda üretilen ürünlerin tamamı Avrupa'ya ihraç edilecek. Öğretim Görevlisi Volkan Yörük "Sivas'ta 5 bin ton civarında üretim yapılacak. Yaklaşık 6 milyon dolarlık paranın Sivas ilimize girmesi demektir" şeklinde konuştu.
Sivas'ın merkeze bağlı Yukarıyıldızlı köyü yakınlarında kentin en büyük cam serası kuruldu. 41 bin metrekare alana sahip olan ve jeotermal enerji ile ısıtması sağlanan tesiste domates üretimi yapılacak. Ekimi yapılan domates fidelerinin 2 ay içerisinde ürün vermesi planlanıyor.
Tesiste bir kısmı üniversite öğrencisi ve bazıları da yöre sakinleri olmak üzere 50 kişiye istihdam imkanı sağlandı.
Seranın proje koordinatörlüğünü yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Organik Tarım Bölümü Öğretim Görevlisi Volkan Yörük, Sivas'ın şu ana kadarki en büyük cam serasının kurulduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Şu an içinde bulunduğumuz sera, Sivas'ın üçüncü ve en büyük cam serası özelliğini taşıyor. Burası yaklaşık 41 bin metrekare ve iki hafta önce fide dikimleri yapıldı. Eğer her şey yolunda giderse de yaklaşık 70 gün sonra ilk mahsullerini verecek.
Bu seranın da tüm mahsullerini yine Avrupa'ya ihraç edeceğiz. Bu bizim Sivas'ta bitirmiş olduğumuz üçüncü proje. Dolayısıyla da şu anda Sivas'ta toplam 120 dönüm cam seramız oldu. Bu da şu demek; Sivas'ta 5 bin ton civarında bir domates üretimi yapılacak demektir. Bunun da tamamlı ihraç olduğunu düşünürsek yaklaşık 6 milyon dolarlık bir paranın Sivas ilimize girmesi demektir. Yine bu seramızda da bizim üniversitemizden mezun öğrencilerimiz çalışmaktadır. Onlara iş imkanı sağlanmaktadır. Onlar için de faydalı bir proje oldu" dedi.
Yörük, seranın enerji özelliğiyle de diğerlerinden ayrıldığını belirtti. Yörük, "Bu seranın daha güzel bir özelliği de şu anda Türkiye'nin en düşük enerjisiyle çalışan bir sera olması.
Yaklaşık 36 derecelik jeotermal bir suyla çalışan bir seramız var. Bu düşük enerjiyle yapılan sera Türkiye'deki diğer jeotermal kaynaklara da örnek oldu. Onların da şu anda böyle düşük enerjilerle çalıştırabileceği bir sera modeli olduğunu görmüş olduk.
Bu seraların ilk yatırım maliyetleri yüksek ama geri dönüşleri çok hızlı bir şekilde olmaktadır. Yine bu seralarımızdan sonra da yine projelerimiz devam ediyor. Eskiden bu jeotermal seralarda 70-80 derecelik sular istenirdi. Şu anda bu 36 dereceyle çalışan bir sera olduğu için ilk yatırım maliyeti biraz yüksek. Ama sonuçta tekrar geri kazanımı da en kısa sürede gerçekleşmektedir" dedi.