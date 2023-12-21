Düzce’de kazalarda 15 kişi hayatını kaybetti

Polis ve Jandarma trafik ekipleri kentte kazaları en aza indirmek için denetimlerini aralıksız devam ediyor. Yapılan denetimlere alınan tüm tedbirlere rağmen araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmayan, kavşaklarda geçiş önceliğine uymayan sürücüler ile bisiklet ve motosiklet sürücülerinin karıştığı kazalar öncelikli sırada yer alıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik başkanlığı verilerine göre Düzce’de kasım ayı içinde 86’sı madde hasarlı toplam 180 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken 163 kişi ise yaralandı.

Düzce’de 2023 yılı 11 ayında ise bin 440’ı madde hasarlı toplam 2 bin 779 trafik kazası meydana geldi. On bir ayda ise 2 bin 53 kişi yaralanırken 15 kişi yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybetti.