Edirne Sarayı ecdadın mühendislik başarısını gözler önüne seriyor

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Sanat tarihçisi Prof. Dr. Beksaç Edirne Sarayı'nda yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Beksaç, sarayın Osmanlı mühendisliği ve mimarisinin en önemli örneklerinden biri olduğunu belirterek, Milli Saraylar Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmaların tarihi mirasın korunması açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi. Beksaç, Edirne Sarayı'nda yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan altyapı sistemlerinin Osmanlı mimarisinin yalnızca estetik değil, mühendislik yönüyle de ne kadar gelişmiş olduğunu gösterdiğini söyledi. Sarayda tespit edilen drenaj, havalandırma ve rutubet önleyici uygulamaların dönemin teknik bilgi seviyesini ortaya koyduğunu belirten Beksaç, bu yapıların ecdadın mühendislik anlayışını günümüze taşıyan önemli eserler arasında yer aldığını ifade etti.



"Milli Saraylar'ın devreye girmesi saray için önemli bir dönüm noktası oldu"

Sanat tarihçisi Prof. Dr. Engin Beksaç, Edirne Sarayı'nın uzun yıllar farklı ekipler tarafından yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılmaya çalışıldığını belirterek, "Edirne Sarayı konusu gerçekten ecdat yadigârları arasında çok ayrıcalıklı bir yapı olarak dikkatimizi çekiyor" dedi.







"Osmanlı'nın altyapı ve drenaj sistemlerindeki başarısını görüyoruz"

Edirne Sarayı'nda yapılan kazı çalışmalarında Osmanlı dönemine ait gelişmiş altyapı uygulamalarına rastladıklarını ifade eden Beksaç, "Edirne Sarayı'nda olduğu gibi sadece burada değil, diğer bütün Osmanlı yapılarında ve büyük ecdat yadigârlarında da bu altyapı çalışmalarını daima görebilmekteyiz" diye konuştu.



"Kazılarda havalandırma ve rutubet önleyici sistemler tespit edildi"

Sarayda yürütülen kazılarda atık su kanalları, havalandırma sistemleri ve rutubeti önleyici uygulamaların ortaya çıkarıldığını vurgulayan Beksaç, "Bizim Edirne Sarayı'nda yapmış olduğumuz çalışmalarda sadece fosseptik çukurları değil, bunun dışındaki kirli suyu, atık suyu götürmek için yapılmış olan çok çeşitli kanallara rastladık" dedi.



"Edirne Sarayı bizim için turistikten önce milli bir mirastır"

Edirne Sarayı'nın yalnızca turistik bir yapı olarak değil, milli ve manevi bir miras olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Beksaç, "Edirne Sarayı esasında bir ecdat yadigârı. Yani onun turistik katkısından önce bizim için onun manevi ve ulusal, milli bir değeri var" ifadelerini kullandı.