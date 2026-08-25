Düzce’de dev projede sona gelindi! Yeni çarşıda son çalışmalar başladı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün Düzce İçin 100 Proje’si arasında yer alan Cedidiye Kent Meydanı Projesi’nin 2. etabında inşa edilen çarşı dükkanları büyük ölçüde tamamlandı. Cami-meydan-çarşı konseptli projede çevre düzenleme ve kaldırım çalışmaları da başladı.



Başkan Faruk Özlü’nün, Cedidiye Meydanı’nda cami-meydan ve çarşı arasında mimari bütünlük sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Cedidiye Kent Meydanı Projesi’nin 2. Etabında sona yaklaşıldı. Üç bloktan oluşan çarşıda 51 dükkanın kaba inşaatı tamamlanırken, dükkan içlerinde ince işçilik çalışmaları devam ediyor.



Cedidiye Camii’nin tarihi dokusuna uyumlu olarak yürütülen proje iyiden iyiye ortaya çıkarken, diğer yandan çevre düzenleme ve kaldırım çalışmalarına da başlandı.



Düzce’nin tarihi ve kültürel kimliğini modern şehir yaşamıyla buluşturacak olan proje ile Cedidiye Meydanı, şehrin yeni cazibe merkezi olacak.