Düzce yaralı işçilere Vali Aslan’dan geçmiş olsun

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs, iddiaya göre freninin boşalması sonucu yaklaşık 50 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada 9’u çocuk 24 kişi yaralandı. Düzce’deki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıları Vali Selçuk Aslan, beraberinde Jandarma Komutanı Albay Mustafa Tetik, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile birlikte ziyaret etti. Vali Aslan yaralananların sağlık durumları hakkında bilgi alırken geçmiş olsun dileklerini iletti.