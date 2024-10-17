'Dur' ihtarına uymadı kendisini durdurmak isteyen polisi kaputun üzerinde götürdü

Umurbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, dün saat 22.30 sıralarında trafik denetimi yapan polis ekipleri, 35 AJ 5702 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıya aldırış etmeyen sürücü kaçmaya çalıştı.

Bu sırada bir polis memuru önüne geçerek otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü aracını polis memurunun üzerine sürdü. Bunun üzerine polis memuru motor kaputunun üzerine atladı. Otomobil sürücüsü, tek eliyle motor kaputuna tutunan diğer eliyle cama vurarak aracı durdurmaya çalışan polis memurunu yaklaşık 300 metre kaputun üzerinde götürdü.

Otomobil, 4 sokak ilerde takviye ekipler tarafından önü kesilerek durduruldu. O anlar, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir başka polis memurunun da koşarak otomobili durdurmaya çalışması yer aldı.

Elinden yaralan polis memurunu ayakta müdahale edildi. Sürücü ise gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı paylaşımda, "16 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 22.40 sıralarında İzmir Ödemiş Trafik Denetleme Büro Amirliğimize bağlı ekiplerimizin yaptığı trafik uygulaması esnasında: O.A. adlı sürücü durdurulmuş, şahıs evraklarını vermeye hazırlandığı sırada ani bir manevra yaparak polis memurumuz Recep Ersoy’a çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle görevli personelimiz aracın üzerine düşerek aracın kaput kısmına tutunmuştur. Araç sürücüsü durmayarak gorevli memurumuzla birlikte yaklaşık 3 km kaçmıştır. Takviye ekip sevk edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Polis memurumuz hastanede tedavisi yapılmıştır. Şahıs adli makamlara intikal ettirilmiş olup adli işlemler devam etmektedir. Yaralı polisimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kahraman polisimiz ve jandarmamız zor şartlar altında Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için canla başla çalışmaktadır. Canı pahasına görev yapan bütün kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun, ayaklarına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

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