Dünyanın önde gelen lüks seyahat profesyonelleri Türkiye’nin lüks turizm başkenti Belek’te buluştu

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Türkiye’nin turizm markasını uluslararası ölçekte güçlendirmek, destinasyonlarının tanıtımını yapmak ve yüksek katma değerli turizmi geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren TGA’nın desteğiyle gerçekleştirilen organizasyon, Belek’in küresel lüks turizm pazarındaki konumunu daha da güçlendiren önemli bir adım oldu.

Lüks seyahat sektöründe BDT ve Baltık ülkelerinin en önemli ticari platformlarından biri olarak kabul edilen Luxury Travel Mart, üst gelir grubuna hitap eden seyahat danışmanları, lüks tur operatörleri ve dünyanın önde gelen konaklama markalarını bir araya getiriyor. 16 bini aşkın sektör profesyonelinden oluşan güçlü ağıyla LTM, lüks turizm sektörünün en etkili uluslararası buluşmaları arasında yer alıyor.

Luxury Travel Mart, bugüne kadar Moskova, Almatı, Bakü ve Cannes gibi uluslararası lüks turizmin önemli merkezlerinde gerçekleştirdiği organizasyonlarla sektörün en prestijli buluşmaları arasında gösteriliyor. Organizasyonun ilk kez Belek’te düzenlenmesi ise destinasyonun uluslararası lüks turizm pazarındaki yükselen gücünü, küresel marka değerini ve dünyanın seçkin turizm merkezleri arasındaki konumunu bir kez daha ortaya koydu.

Etkinlik kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen lüks seyahat danışmanları, seyahat tasarımcıları, tur operatörleri ve sektör temsilcileri, Belek’in sunduğu yüksek standartlı turizm altyapısını, ayrıcalıklı hizmet anlayışını ve dünya çapındaki resort deneyimini yakından tanıma fırsatı buldu. Özellikle yüksek gelir grubundaki misafirlerin seyahat tercihlerini yönlendiren profesyonellerin destinasyona gösterdiği yoğun ilgi, organizasyonun en önemli kazanımları arasında yer aldı.

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BETUYAB Başkanı Ali Özdoğan, organizasyonun Belek’in uluslararası konumlandırılması açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Luxury Travel Mart gibi dünyanın en saygın lüks seyahat organizasyonlarından birinin ilk kez Belek’te düzenlenmesi, destinasyonumuzun ulaştığı seviyenin ve uluslararası itibarının en güçlü göstergelerinden biridir. Belek bugün yalnızca Türkiye’nin değil, Akdeniz’in ve dünyanın önde gelen lüks turizm merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir.”

Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu önemli organizasyonu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımızın (TGA) değerli iş birliği ve koordinasyonuyla hayata geçirmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. TGA, Türkiye’nin turizm markasını küresel ölçekte güçlendiren, destinasyonlarımızın uluslararası pazarlardaki görünürlüğünü artıran ve ülkemize yüksek katma değerli ziyaretçi kazandıran son derece önemli bir yapıdır. Luxury Travel Mart’ın Belek’te gerçekleştirilmesi de bu başarılı iş birliğinin somut örneklerinden biridir.”

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“Luxury Travel Mart’ın daha önce Moskova, Almatı, Bakü ve Cannes gibi dünya lüks turizminin önemli merkezlerinde gerçekleştirdiği organizasyonlar arasında artık Belek’in de yer alması, destinasyonumuz açısından son derece değerli ve gurur vericidir. Türkiye’nin lüks turizm başkenti olarak konumlanan Belek; dünyanın en seçkin resort otellerine, dünya standartlarındaki golf sahalarına, güçlü turizm altyapısına ve üstün hizmet kalitesine ev sahipliği yapmaktadır. Bölge, yalnızca konaklama kalitesiyle değil; spor, gastronomi, wellness ve yaşam tarzı deneyimleriyle de uluslararası misafirlerin tercih ettiği benzersiz bir destinasyondur.”

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Luxury Travel Mart’ın Belek’te gerçekleştirilmesinin bölgenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Özdoğan, şöyle devam etti:

“Katılımcılarımızın Belek’e yönelik son derece olumlu değerlendirmeleri bizleri memnun etmiştir. Bu organizasyonun önümüzdeki yıllarda da Belek’te devam etmesini ve geleneksel hale gelmesini arzu ediyoruz. Bu tür uluslararası organizasyonlar, Belek’in küresel lüks turizm pazarındaki lider konumunu daha da güçlendirecektir.”

Organizasyon aynı zamanda Belek turizm sektörünün birlik ve beraberlik içinde hareket etme kabiliyetini de ortaya koydu. Bölgede faaliyet gösteren oteller ve turizm tesisleri etkinlikte güçlü şekilde temsil edilirken, dünyanın en prestijli otel ve resort markalarının katılımı organizasyonun uluslararası ölçekteki değerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Katılımcılar arasında Four Seasons, Raffles, Shangri-La, Kempinski, Le Méridien, Monte-Carlo Société des Bains de Mer, Çırağan Palace Kempinski, Groupe Barrière, The Ritz-Carlton ve St. Regis gibi dünya çapında tanınan lüks konaklama markaları yer aldı.

LTM yönetimi ve katılımcılar, organizasyonun önümüzdeki yıllarda da Belek’te düzenlenerek geleneksel hale gelmesini arzu ettiklerini ifade etti. Etkinlik süresince elde edilen olumlu geri bildirimler, Belek’in uluslararası lüks turizm pazarındaki güçlü konumunu bir kez daha teyit etti.

Bugün Belek; yüksek hizmet standartları, güçlü turizm altyapısı, sürdürülebilir turizm anlayışı, güvenli yapısı ve dünya standartlarındaki tesisleriyle Türkiye’nin lüks turizm başkenti olarak öne çıkıyor. Yılın büyük bölümüne yayılan elverişli iklimi, eşsiz doğal güzellikleri, spor ve golf turizmindeki liderliği, zengin gastronomi kültürü ve uluslararası marka değeriyle Belek, küresel turizm sahnesindeki yükselişini kararlılıkla sürdürüyor.

Belek; dünyanın en seçkin resort otellerinin bir arada bulunduğu, güçlü altyapısı, yüksek hizmet standartları ve güvenli yapısıyla Akdeniz’in önde gelen lüks resort destinasyonlarından biri olarak öne çıkıyor. Ormanlarla çevrili doğal yapısı, Toros Dağları manzarası, yılın büyük bölümüne yayılan ılıman iklimi, dünya standartlarındaki golf sahaları ve zengin kültürel mirasıyla bölge; yalnızca bir tatil destinasyonu değil, aynı zamanda yaşam tarzı, spor, gastronomi ve deneyim odaklı bir merkez olarak uluslararası ölçekte dikkat çekiyor.

BETUYAB’ın liderliğinde Belek’in, Luxury Travel Mart gibi uluslararası prestije sahip organizasyonların yanı sıra farklı alanlarda gerçekleştirilecek yüksek profilli etkinliklere ev sahipliği yapması hedefleniyor. Bu doğrultuda önümüzdeki yılın etkinlik takvimi şimdiden yoğun şekilde şekillenmeye başladı.

Özellikle Avrupa’nın ve Akdeniz’in en önemli golf destinasyonları arasında yer alan Belek’in, önümüzdeki dönemde uluslararası golf turnuvaları, profesyonel ve amatör golf organizasyonları, golf fuarları ve sektör buluşmalarına daha fazla ev sahipliği yapması planlanıyor. Dünyaca ünlü golf sahaları, yıl boyuna yayılan elverişli iklimi ve üst düzey konaklama altyapısıyla Belek, golf turizminin küresel ölçekteki en önemli merkezlerinden biri olma konumunu her geçen yıl daha da güçlendiriyor.

Bunun yanında spor turizmi, kongre turizmi, gastronomi etkinlikleri ve uluslararası sektör buluşmaları kapsamında yeni organizasyonların bölgeye kazandırılması hedefleniyor. Belek’in sahip olduğu güçlü altyapı, yüksek yatak kapasitesi, uluslararası ulaşım ağı ve üstün hizmet kalitesi, destinasyonu yılın on iki ayı boyunca uluslararası etkinlikler için tercih edilen bir merkez haline getiriyor.

Bu gelişmeler, Türkiye’nin lüks turizm başkenti Belek’in uluslararası marka değerini daha da artırırken, destinasyonun küresel turizm sahnesindeki görünürlüğünü ve rekabet gücünü güçlendirmeye devam edecek. BETUYAB’ın vizyonu doğrultusunda Belek’in, önümüzdeki dönemde yalnızca lüks turizmin değil; golf, spor, kongre ve uluslararası etkinlik turizminin de Akdeniz’in lider merkezlerinden biri olarak konumunu daha da pekiştirmesi hedefleniyor.