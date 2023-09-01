Dünyanı gözü Erdoğan - Putin zirvesine çevrildi! Detaylar ortaya çıktı

Merakla beklenen Erdoğan - Putin zirvesi için geri sayıma geçildi. Zirvenin yeri ve zamanı belli oldu. İki liderin Soçi'de 4 Eylül'de bir araya geleceği açıklandı. Daha önce tahıl girişimin hayata geçmesinde kritik bir rol oynayan Erdoğan'ın Putin ile bir araya gelecek olması anlaşmanın yeniden hayata geçirilebileceği umutlarını alevlendirdi. Uluslararası Haber ajanslarının sıcağı sıcağına abonelerine servis ettiği bu gelişme Dünya basınında da geniş yer buldu.

'Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Karadeniz tahıl ihracatını görüşmek üzere 4 Eylül'de Rusya'nın Soçi kentinde mevkidaşı Vladimir Putin ile bir araya gelecek' diyen İngiliz Telegraph gazetesi Kremlin'in Karadeniz planının henüz bir neticeye ulaşmadığını aktardı. Haberde 'İki lider, Ukrayna'daki savaşın sonuçlarının yanı sıra Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatına izin veren anlaşmayı da görüşecek' denildi. Al Jazeere görüşmedeki öncelikli konunun tahıl krizinin aşılması olduğunu yazdı. Türkiye'nin tahıl anlaşmasının imzalanmasındaki kritik rolünü hatırlatan Katar merkezli haber platformu 'Anlaşma Rusya'nın Temmuz ayında çekilmesinin ardından sona erdi. Ankara o zamandan beri Moskova'yı anlaşmaya geri dönmeye ikna etmeye çalışıyor' dedi.

Alman NTV 'Ankara'daki hükümet çevrelerine göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 4 Eylül'de Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde bir araya gelecek' dedi ve haberinde şu bilgiye yer verdi; 'Görüşmenin asıl odak noktası Ukrayna'dan tahıl ihracatının gelecekte nasıl düzenleneceği sorusu olacak.' Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın halihazırda Moskova'da olduğunu hatırlatan France 24 haberinde 'Türkiye Dışişleri Bakanı, tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılmasının 'küresel gıda güvenliği' açısından 'kritik' olduğunu söyledi' ifadesine yer verdi. Fidan'ın ziyaretinin Erdoğan - Putin zirvesi öncesi bir hazırlık mahiyetinde olduğunu belirten Fransız yayın organı 'Fidan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki tatil kenti Soçi'de önümüzdeki hafta yapılması beklenen zirveye hazırlık yapmak üzere Moskova'daydı' dedi.

İsrail merkezli Ynet 'Erdoğan ve Putin tahıl anlaşmasını görüşmek üzere Rusya'da buluşacak' başlığını attı.

Frankfurter Rundschau (FR) gazetesi ise 'Ukrayna savaşında yeni müzakereler mi?' sorusunu sordu.

'Rusya ve Türkiye büyük buluşmaya hazırlanıyor' diyen Alman gazete haberinde 'Her iki ülkenin gündeminin başında Rusya'nın temmuz ayında feshettiği tahıl anlaşması yer alıyor. Tahıl anlaşmasının yeniden başlaması, özellikle yoksul ülkelerde rahatlamaya yol açacak' ifadelerine yer verdi. G20 zirvesinin 9-10 Eylül'de gerçekleşeceğini hatırlatan FR, 'G20 zirvesinde Putin'le yapılan görüşmelerde alınacak olumlu bir sonuç, Erdoğan'ın uluslararası sahnedeki elini güçlendirebilir' dedi. İlk başta 120 gün süreyle yapılan anlaşma önce 19 Kasım 2022’de, ardından 19 Mart 2023’te uzatılmıştı. İlk imzanın atılmasından beri geçen 355 günde 1004 gemi toplam 1144 sefer yaptı. İstanbul Boğazı’ndan 32.8 milyon ton tahıl taşındı.



'Erdoğan ve Putin 4 Eylül'de Rusya'da buluşacak' başlığını atan Yunan Proto Thema 'Tahıl anlaşması Temmuz ayında Rusya'nın çekilmesiyle sona erdi. Erdoğan'ın amacı Putin'i anlaşmaya geri döndürmek' dedi.

Fidan'ın Moskova ziyaretini mercek altına alan Kathimerini Rus bakan Lavrov'un 'Rus tahılının Türkiye'ye düşük fiyatla teslim edilmesi planı tartışılıyor' sözünü öne çıkardı. Al Arabiya bu gelişmeyi 'Erdoğan ve Putin, tahıl anlaşmasını görüşmek üzere 4 Eylül'de Rusya'da buluşacak' başlığı ile okurlarına sundu. Tagesschau görüşmenin en önemli gündem maddesinin tahıl girişimi olduğunu yazdı. Hindistan merkezli Wion 'Türkiye, Ukrayna tahıl anlaşmasını canlandırmanın 'kritik' ihtiyacının altını çiziyor' dedi.

İŞTE RUSYA'NIN KARADENİZ PLANI

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile plan resmen dünyaya ilan edildi.

Moskova, plan kapsamında Rusya'nın Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'ye indirimli fiyatla bir milyon ton tahıl göndereceğini, bu tahılın Türkiye'de işlenerek en çok ihtiyaç sahibi ülkelere gönderileceğini duyurdu.

Aynı açıklamada Lavrov ve Türk mevkidaşı Hakan Fidan'ın yapacakları görüşmede konuyu masaya yatıracakları bilgisine de yer verildi. Rus Haber ajansı TASS ise, Ankara'nın Moskova'ya tahıl anlaşmasının orijinal biçimiyle devam etmesini teklif edeceğini yazdı.