Dünyanın en uzun boylu kadını! Oyunu kullandı

Safranbolu İlçe Seçim Kurulu görevlileri, 2 metre 15 santimetre uzunluğundaki Gelgi'nin Emek Mahallesi'nde bulunan evine seyyar sandık götürdü. 8801 No’lu sandıkta oyunu kullanan Gelgi, gazetecilere yaptığı açıklamada, oyunu kullandığı için mutlu olduğunu söyledi.

"BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU"

Seçim Kurulu yetkililerine teşekkür eden Gelgi, "Muhtar adayını seçememiş oldum seyyar sandık sebebiyle ama benim için de sürpriz oldu, böyle bir şey beklemiyordum. Geçtiğimiz yıl hariç önceki yıllarda atandığım okula giderek oy kullanıyordum. Tabii ki fiziksel olarak bazı zorlukları oluyordu, seyyar sandık uygulaması fiziksel engelli bireyler için oldukça yararlı bir uygulama. Sadece tek negatif olarak şunu söyleyebilirim. Belli bir oy kullanma saati bulunmadığı için şuan saat 11.00, saat sabah 08.00’dan beri ben hangi saatte yetkililerin geleceğini bilmediğim için hazır şekilde onları bekliyorum. Önümüzdeki yıllarda yarım saatlik ya da 15’er dakikalık saat atamaları yapılarak, saat bilgisi verilerek bu işlem gerçekleştirilirse seçmenler için de daha kolay olur diye düşünüyorum" dedi.

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Gelgi’nin “dünyanın 18 yaş altı en uzun genç kızı", “dünyanın en uzun boylu kadını”, "dünyanın en büyük ellere sahip kadını", "dünyanın en uzun parmaklara sahip kadını" ve "dünyanın en uzun sırtına sahip kadını" rekorları bulunuyor.