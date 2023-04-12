Dünya uyuşturucu kartelini yöneten Ürfi Çetinkaya Türkiye'de yakalandı!

Türk polisi baronların baronu olarak adlandırılan uyuşturucu lideri Ürfi Çetinkaya'yı gizlendiği yerde yakalayıp gözaltına aldı. Narkotik ve özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda Ürfi Çetinkaya'nın 5 adamı da yakalandı. Film gibi düzenlenen operasyonun ayrıntılarını CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ aktardı.

İSTANBUL NARKOTİK POLİSİNDEN FİLM GİBİ OPERASYON

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Ürfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Çetinkaya'nın Sarıyer'de saklandığı evde Terörle Mücadele ve Özel Harekat Polislerinin de katıldığı operasyonla yakalandığı belirtildi.

UYUŞTURUCU BARONU NASIL YAKALANDI?

Hakkında yakalama kararı ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 74 yaşındaki Ürfi Çetinkaya'nın yakalandığı operasyonla ilgili detaylarda ortaya çıktı. Sarıyer'de bir adrese yapılan operasyonda, Ürfi Çetinkaya ile birlikte evde bulunan 5 kişi daha gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri 74 yaşındaki Ürfi Çetinkaya, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Sarıyer'de saklandığı evde yakalanan Çetinkaya, yanındaki 5 suç örgütü üyesi ile birlikte gözaltına alındı. Çetinkaya'nın yakalanma anları kamera kayıtlarına yansıdı.

ÜRFİ ÇETİNKAYA'NIN YAKALANMA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Operasyon anları kameralara saniye saniye yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Ürfi Çetinkaya'nın, 5 Kasım 2003 tarihinde İstanbul'da yakalanan 577 kilo asetik anhidrit, 159 kilo bazmorfin, 617 kilo eroin , ve 6 Kasım 2013 tarihinde Rize'de 159 kilo uyuşturucu madde eroin maddesi ele geçirilmesi olayında uyuşturucu maddeleri ruhsatsız olarak ithal veya imal etmek suçlarından, 5 Mayıs 2013 tarihinde Artvin'de yakalanan 103 kilo eroin maddesi ele geçirilmesi olayında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak suçundan, İstanbul'da hakaret suçundan, İnterpol tarafından iki farklı dosyadan suç kaydının olduğu, ayrıca yargılandığı suçlardan kesinleşmiş 24 yıl hapis cezasının bulunduğu anlaşılmıştır' denildi.

TEM ve özel harekat polislerinin yaptığı operasyonun ardından yakalanan Ürfi Çetinkaya ve 5 örgüt üyesi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Çetinkaya daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyonda Çetinkaya'nın evinde ele geçirilen silahlar ise dikkat çekti. Silahlar ve diğer deliller ekipler tarafından emniyet müdürlüğüne taşındı.

TESPİT ETTİKLERİ VİLLADAN FİZYOTERAPİST SAYESİNDE EMİN OLDULAR

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından yapılan operasyona dair yeni detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre polis, Çetinkaya'nın Sarıyer'de Uskumruköy'de kaldığı yönünde ihbar aldı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda bölgedeki en korunaklı villanın Zekeriyaköy Manolya sokakta olduğunu tespit etti. Bunun üzerine villayı izlemeye alan ekipler bir kişinin sürekli eve girip çıktığını gördü. Ekipler eve girip çıkan kişinin kim olduğunu tespit etmek için villaya giden yol güzergahı üzerinde uygulama noktası kurdu. Uygulamada şüpheli kişinin aracı durduruldu ve kimliğine bakıldı. İsim bilgileri alınan A.Ö.'nün fizyoterapist olduğu belirlendi.

TEKNOLOJİ KÖPEKLERİ TELEFONLARI BULDU

Belden aşağısı engelli olan Ürfi Çetinkaya'nın sağlık durumunu göz önünde bulunduran ekipler, Çetinkaya'nın fizik tedavi alabileceğini düşünerek söz konusu villayı bir süre daha izledi. Uzun süren fiziki takiplerin ardından dün villaya operasyon düzenlendi. Çetinkaya burada gözaltına alındı. Çetinkaya'nın saklandığı evde dışarı çıkmamak için kendine özel bir diş muayenehanesi yaptırdığı da belirlendi.

Öte yandan Narkotik Daire Başkanlığı ilk defa bu operasyonda Köpek Eğitim Akademisi'nde yetiştirilen teknoloji arama köpekleri Rio ve Atena kullanıldı. Bu köpekler sayesinde evdeki tuvaletlerdeki duvarların arkasında gizlenen telefonlar bulundu. Yakalanmamak için dijital materyal kullanmayan çevresindeki insanlara da kullandırmayan Çetinkaya'nın sakladığı bu telefonları ihtiyaç durumunda kullandıkları daha sonra yine sakladıkları öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Ürfi Çetinkaya, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, Sarıyer’de düzenlenen operasyonla yakalandı. Çetinkaya’yla birlikte 5 suç örgütü üyesi de gözaltına alındı.

İşlemleri için emniyete götürülen şüphelilerden Ürfi Çetinkaya adliyeye sevk edildi. Çetinkaya’nın sevki sırasında polis geniş güvenlik önlemi aldı. Zırhlı araca bindirilen Çetinkaya’ya tedbir amaçlı çelik yelek giydirildi. Tekerlekli sandalyedeki Çetinkaya’yı zırhlı araca polisler taşıdı. Çetinkaya, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra hakim karşısına çıkmak üzere Çağlayan Adliyesi’ne götürülecek.





VİLLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bu ada Çetinkaya'nın yakalandığı Manolya Caddesi'ndeki villa havadan görüntülendi. Sarıyer'deki 2 katlı havuzlu villa ve çevresinde sessizlik hakim olduğu görüldü.

TUTUKLANDI



Çetinkaya, ilk olarak çevik kuvvet polislerinin geniş güvenlik önlemleri altında eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan Çetinkaya, savunmasını vermesinin ardından bırakıldı. Çetinkaya, daha sonra Artvin Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı "Uyuşturucu ticareti" davası kapsamında talimat yoluyla ifadesi alınmak üzere İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan Ürfi Çetinkaya'nın bu suçtan tutuklanmasına karar verilerek dosyasının Artvin'deki mahkemesine gönderilmesine karar verildi. Çetinkaya, son olarak da 24 yıllık kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle İnfaz Savcılığı'na çıkarıldı. Buradaki işlemleri tamamlanan Ürfi Çetinkaya'nın Metris Cezaevine gönderildiği öğrenildi