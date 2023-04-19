Dünya Türkiye'deki seçimlere kilitlendi! 'Erdoğan'a halk desteği hala çok yüksek'

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım başladı. Türkiye sandık başına gitmeye hazırlanırken dünyada da tüm gözler Türkiye'ye çevrildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; '2023'ün en önemli olaylarından biri' olarak değerlendirilen Türkiye seçimleri için bugün dış basında yine dikkat çeken analizler yer aldı.

ALMANYA: "ERDOĞAN'A HALK DESTEĞİ HALA ÇOK YÜKSEK"

Alman Welt am Sonntag gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'ye işaret ettiği haberinde Erdoğan'a halk desteğinin hala çok yüksek olduğuna dikkat çekerek , "Türk cumhurbaşkanının başarısının anahtarı liberal batı kıyısından çok uzakta." ifadelerini kullandı.







Spiegel gazetesi seçimler için Almanya'da yaşayan 1,5 milyon kişinin oy kullanabileceğine dikkat çekerken Cicero dergisi ise Almanya'da yaşayan Türklerin ağırlıklı olarak Erdoğan'a destek verdiklerini yazdı.

BAŞ DÖNDÜREN YARIŞ



Uluslararası ajanslar Türk seçimlerindeki yarışın baş döndürücü olduğunu belirtirken AFP seçime sayılı günler kalmasına rağmen sonucun tahmin edilemez olduğunu yazdı.



ERDOĞAN'IN SÖZLERİ YUNANİSTAN'DA YANKILANDI: TÜRKİYE NÜKLEER GÜÇ OLUYOR



Yunan medyası bugün seçimlerden daha çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamaları konuşuyor.



Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden biri olan Kathimerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ile duyurduğu haberinde, "Türkiye nükleer güç oluyor" başlığını kullandı ve Erdoğan'ın "Türkiye dünyanın en önemli nükleer güçlerinden biri olacak. Burada 4 ünite var biz ilkini açacağız. Birer yıl arayla üç ünite devreye alınacak. Ülke ekonomisine 6,5 milyar dolarlık katkı sağlayacak. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda enerjinin yüzyılı olacak" sözlerine dikkat çekti.

Protothema ise Erdoğan'ın TCG Anadolu'nun iki kat büyüğünün yapılacağının sözünü verdiğini belirtti ve Cumhurbaşkanı'nın "Şimdi bunun 2 katı büyüklüğündekini yapacağız. Uçak gemimizi daha da büyütüp denizlerdeki gücümüzü artıracağız. Barbaros'un torunları gücünü Barbaros'a gösterecek" sözlerine yer verdi.

"ERDOĞAN HALA DESTEKÇİLERİNE GÜVENEBİLİR"

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayımlanan The National News gazetesi Türkiye'deki seçimlere sadece dört hafta kaldığına dikkat çekti ve "Erdoğan hala sadık destekçilerine güvenebilir" yorumunda bulundu.

Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen destek için "Sarsılmaz bir iradenin içine saklanmış bir gizem" tanımını kullandı.