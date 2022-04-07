Dünya Sağlık Günü mesajları ve sözleri! Resimli, anlamlı, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kutlama mesajları! Dünya Sağlık Günü nedir?

7 Nisan Dünya Sağlık Günü, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) anayasasının uygulanmaya başlanmasıyla ortaya çıktı. Koronavirüsle mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının gününü kutlayacaklar için en güzel, kısa, uzun, resimli Dünya Sağlık Günü mesajları derledik. Dünya Sağlık günü mesajları ve sözleri burada!

DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü’nün anayasasında yürürlüğe giren 7 Nisan tarihi, Dünya Sağlık Günü olarak tanımlanmıştır ve bu özel günde Dünya Sağlık Günü kutlanır. DSÖ tarafından 22 Temmuz 1946 tarihinde 61 ülkenin imzasıyla çalışmalara başlandı ve bir komisyon kurularak bu çalışmalar yürütüldü. 7 Nisan 1948 tarihinde ise çalışmalarını yürüten komisyon çalışmalarını tamamlandı ve 26 ülkenin imzasıyla, Dünya Sağlık Günü ilan edildi.

7 NİSAN DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022!

7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nüz kutlu olsun. Hastalandığımızda, yaralandığımızda yanlarına koştuğumuz sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü günleri kutlu olsun.

Daima yanımızda olan sağlık görevlilerimize kalpten teşekkürlerimizle... 7 Nisan Dünya Sağlık günü kutlu olsun.

Dünya genelinde yaşanan bu zorlu süreçte sağlığın kıymetini daha iyi anladık. Bizler için sevdiklerinden ayrı kalan tüm sağlık çalışanlarına minnettarız. #DünyaSağlıkGünü

Bireysel sağlığımız toplum sağlığı ile bir bütündür. Kendi sağlığımızı korumak adına aldığımız önlemler, çevremizi ve sevdiklerimizi de sağlıklı yarınlara taşıyacağı bilincinde olalım. #DünyaSağlıkGünü

En iyi sağlık doğadan gelir. Doğadan gelen huzuru, sakinliği, yeniden doğuşu hissedin. Doğaya bir adım atın. 7 Nisan Dünya Sağlık Gününüz kutlu olsun.

Sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesinde "herkes için sağlık" ilkesiyle, özveriyle görevlerini icra eden tüm sağlık çalışanlarının #DünyaSağlıkGünü'nü kutluyoruz.

Sağlık en temel hakkımız, tüm vatandaşlarımızın kaliteli ve eşit sağlık hizmete her zaman ulaşabilmesi temennimle, "Dünya Sağlık Gününü" kutlar, herkese sağlıklı bir yaşam dilerim.

Sevgi sağlığa yararlı, Nefret ise zararlıdır. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun. En değerli hazinemiz sağlığımızdır.

Kendi canlarını riske ederek toplum sağlığı için gece gündüz demeden mücadele eden sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nüzü kutlarız.

Hayatın tadını doyasıya çıkarmak için ilk kural: sağlık! Sağlık olmazsa yaşam olmaz, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kutlu olsun!

Dünya Sağlık Gününüzü kutluyor, sağlıklı bir yaşam diliyoruz.En değerli hazinemiz sağlığımızdır. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nüz kutlu olsun.

Nitelikli bir toplumun temel yapı taşını sağlıklı nesiller oluşturur. Tüm sağlık çalışanlarımızın ve toplumumuzun Dünya Sağlık Günü Kutlu Olsun.

Dünya Sağlık Günü'nde sonsuz emekleri ve büyük fedakarlıkları için tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz.

Bu günleri mutlaka atlatacağız ve korkmadan, çekinmeden ailemize sarılacağımız günler mutlaka gelecek. Biz yeter ki moral bozmadan, umudumuzu kaybetmeden, büyük gerekli tüm önlemleri alıp sağlığımıza dikkat edelim. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.

Kendi canlarını riske ederek toplum sağlığı için gece gündüz demeden mücadele eden sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nüzü kutlarız.

Sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesinde "herkes için sağlık" ilkesiyle, özveriyle görevlerini icra eden tüm sağlık çalışanlarının #DünyaSağlıkGünü'nü kutluyoruz.

Sağlıklı birey, sağlıklı toplum ancak bilimle mümkündür.

Çocuklarımız için ancak sağlıklı yaşam ortamları sağlayabildiğimiz oranda geleceğimizin şekillendirileceği bilinciyle tüm insanlığın ve halkımızın Dünya Sağlık Gününü kutlarım'

'Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi''