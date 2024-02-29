Dünya Nadir Hastalıklar günü 2024! Nadir Hastalıklar Günü nedir? Türkiye'de kaç kişide nadir hastalık var?

Nadir hastalıklar, dünya genelinde sadece nüfusun %5'ini etkilemesine rağmen, sağlık alanında ciddi bir konu olarak öne çıkıyor. Genellikle genetik kökenli olan bu hastalıklar, küçük bir kesimi etkilemesine rağmen, etkileri oldukça derindir ve tedavisi zorluklarla doludur.

Nadir Hastalıklar Günü nedir?

EURORDIS'in verilerine göre nadir hastalıkların yüzde 70'i çocuklarda görülüyor. Türkiye ve Avrupa Birliği'nin (AB) kullandığı tanıma göre bir rahatsızlık ya da hastalığın "nadir" sınıfına girmesi için 10 bin kişiden en fazla 5 kişiyi etkilemesi gerekirken, bu kriter ülkelere göre değişiklik gösterebiliyor.

Örneğin ABD'de nadir hastalık tanımı için bir hastalığın en fazla 200 bin kişide görülmesi gerekirken, Japonya'da en fazla 50 bin, Avustralya'da ise en fazla 5 bin kişide görülmesi kriteri esas alınıyor.

Dünya genelinde 300 milyondan fazla kişiyi etkileyen nadir hastalıkların çoğu kronik, ilerleyici, yaşamı tehdit edici özellik taşırken, bu hastalıkların sadece yüzde 5'inin tedavisi bulunuyor.

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Türkiye'de kaç kişide nadir hastalık var?

Bilinen 8 bin farklı nadir hastalık, tüm dünyada yaklaşık 350 milyon kişinin, Türkiye'de ise 5 milyon kişinin hayatını etkiliyor ve etkilenen kişilerin yarısı henüz çocukluk yaşlarında.