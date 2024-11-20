Dünya havacılık tarihinde bir ilk: Türkler başardı! Bayraktar TB3 kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yapmayı başaran ilk İHA oldu

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Deniz havacılığımızın milli teknolojilerimizle yeniden doğduğu gün” ifadelerini kullandı. Bayraktar TB3 nedir ve ne işe yarar? Detayları Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın anlattı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkler dünyada bir ilki başardı. İnsansız hava araçlarıyla kısa pistli gemilere iniş- kalkış yapabilen ilk ülke Türkiye oldu" dedi.

Deniz Havacılığımızın Milli Teknolojilerimizle yeniden doğduğu gün. 🇹🇷#BayraktarTB3 PT-2 🤝 TCG Anadolu ✈️🚢⚓️🚀



Dünya Havacılık Tarihinde Bir İlk | A groundbreaking moment in aviation history!



✅ Kısa Pistli Gemiden Kalkış-İniş Testi I Short-Runway Carrier Take-Off &… pic.twitter.com/2uA9RbvfwA — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 19, 2024

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB3, Türkiye’nin ürettiği TCG Anadolu Gemisi’ne iniş ve kalkış yaptı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Kacır ise ‘Gurur Duy Türkiye’ etiketiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkler dünyada bir ilki başardı. İnsansız hava araçlarıyla kısa pistli gemilere iniş- kalkış yapabilen ilk ülke Türkiye oldu" ifadelerini kullandı.

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Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi; Olaya baktığımızı zaman dünyada ilk Türkler hem iniş hem de kalkış yaptı. Havacılık tarihinde bir ilktir. Türkler bir ilke imza attı. Bu bize uçakları vermeyen ABD’ye sert bir Muhammed Ali yumruğudur. Siz vermiyor musunuz? Biz daha iyisini yapacağız. En iyisini yapacağız. Türkiye bu hadiseyle gökyüzünde bir model. Deniz ve havacılığı birleştirdi. Demek ki Türk’e kılıç çekilmez. Biz en iyisini yaptık.

Türk havacılık sanayisinin bir başarısıdır. Deniz ve hava müşterek hareket kabiliyeti kazanmıştır. Anadolu hücum gemisinden, Anadolu’yu Akdeniz’e çıkardık. Kalkış noktasına bakıldığında Edirne-Keşan’dan kalkıyor. Yani Avrupa’dan geliyor, iniş noktası Dalaman meydanı. Türk Hava Kuvvetleri, Dalaman meydanını yedek meydandan askeri taarruz meydanına getiriyor. 10. üssümüz oldu. Bu çok önemli. ‘Biz Doğu Akdeniz ve Akdeniz’deki oynanan her oyunun farkındayız ve kıpırdatmayacağız sizi’ diyor."

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