Dünya günü nedir, ne zaman, neden kutlanır? 22 Nisan Dünya Günü mesajları (Google “Dünya Günü 2022” için doodle hazırladı)

Google, Dünya Günü için özel doodle tasarımını ana sayfa uygulamasında kullanıcılarına sundu. Dünya Günü'nün ana temasını iklim değişikliği olarak vurgulayan Google, tasarımında 1986-2020 yılının görselini yayınlayarak dünya üzerindeki değişikliğe dikkat çekti. Google, iklim değişikliği konulu hazırladığı doodle ile her yıl aynı tarihte kutlanan Dünya Günü'nüne destek verdi. İşte Dünya günü mesajları ve diğer merak edilen detaylar…

DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

İlk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.

John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir. Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.

22 NİSAN DÜNYA GÜNÜ MESAJLARI

Siyahı beyazı ile, kuzeylisi güneylisi ile, doğulu ve batılısı ile hep birlikte Dünyamıza, evimize, yuvamıza sahip çıkıp koruyalım. Bu Dünya hepimizin.

Yaşanabilir bir dünyada nice yaşlara güzel ve yaşlı dünya!

Gezegenimizi daha mutlu bir yer haline getirelim

Dünyanın doğum gününde; bu karamsar tablonun dışında ve bu tabloyu değiştirmek için, dünyanın dört bir yanındaki “ötekilerle” birlikte dünyamıza, ülkemize, yaşama ve geleceğimize sahip çıkmak için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Çevreye duyarlı herkesi, yaşlı dünyamızın doğum gününde, ülkemizin eşi benzeri olmayan yeşilini, doğal güzelliklerini, sadece ülkemize özgü yüzlerce çeşit bitki ve hayvandan oluşan biyolojik zenginliğini, verimli topraklarını ve su kaynaklarını korumaya davet ediyoruz. (TEMA Vakfı)

Yegane yuvamız olan gezegenimiz için sesinizi duyurun. Gelin Dünyamıza özen gösterelim, O da bize binlerce yıldır yaptığı gibi desteğini esirgemesin” (Birleşmiş Milletler Eski Genel Sekreteri Ban Ki-moon)