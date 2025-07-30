GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDün aldığı aracını bugün alevlerin arasında buldu! Bayrampaşa'da korku dolu dakikalar
HaberlerGündem Haberleri Dün aldığı aracını bugün alevlerin arasında buldu! Bayrampaşa'da korku dolu dakikalar

Dün aldığı aracını bugün alevlerin arasında buldu! Bayrampaşa'da korku dolu dakikalar

30.07.2025 - 14:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

ABONE OL

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde sanayi sitesinin otoparkında park halindeki kamyonet yanarak kül oldu. Kamyonetin yandığı anlarda yanındaki Tesla marka araç da hasar gördü. Sahibinin Tesla marka otomobili, 1 gün önce aldığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Yangın 12.00 sıralarında Bayrampaşa 1. Emintaş Sanayi Sitesi'nin otoparkında çıktı. İddiaya göre, hurda yüklü kamyonette bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kamyonetten alevler yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu esnada kamyonetten yükselen alevler, park halindeki Tesla marka otomobile sıçradı.

YANGIN ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINA

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında kamyonet kullanılamaz hale gelirken otomobil hasar aldı. Yangının çıktığını gören sanayi sitesi esnafı Bayram Ergin, "Sitenin çatısında araç yanıyor diye haber geldi. Komşu haber verdi. Senin de araban varsa hemen bir bak dedi. Benim arabam burada otoparktaydı. Arkadaşta yangın tüpleri vardı. Birisini ben aldım. Yangın tüpleriyle yangına müdahale ettik. Ben kamyona müdahale ettim. Yandaki Tesla araç vardı hemen bitişinde ona müdahale ettim. Ama pek faydası olmadı onun. Hemen itfaiyeyi aradık. İtfaiye de kısa zamanda geldi sağ olsunlar" dedi.

Dün aldığı aracını bugün alevlerin arasında buldu Bayrampaşada korku dolu dakikalar

"ARABAYI DA SALI GÜNÜ ALDIK DAHA 300 KİLOMETRE OLMAMIŞTI"

Otomobilini 1 gün önce satın aldığını söyleyen Semih Boz ise, "Bu kamyon burada hurda topluyor. Sitede hiçbir güvenlik önlemi yok. Güvenlik kamerası, güvenlik olsaydı zaten burada olurdu. Araba tam şuradaydı siyah arabanın yanındaydı. Yangın yükselince arabanın sağ tarafını yaktı. Arabayı da salı günü aldık daha 300 kilometre olmamıştı" şeklinde konuştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Güncel Haberler

100 dekarda Erzincanlılar zengin oluyor: Tüm köylü üretince kontroller başladı
#Gündem

100 dekarda Erzincanlılar zengin oluyor: Tüm köylü üretince kontroller başladı

Dün aldığı aracını bugün alevlerin arasında buldu! Bayrampaşa'da korku dolu dakikalar
#Gündem

Dün aldığı aracını bugün alevlerin arasında buldu! Bayrampaşa'da korku dolu dakikalar

Iğdır'da yerin 80 metre altında yer alıyor! 40 derece sıcakta içerisi 12 derece: Giren çıkmak istemiyor
#Gündem

Iğdır'da yerin 80 metre altında yer alıyor! 40 derece sıcakta içerisi 12 derece: Giren çıkmak istemiyor