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Düğüne giden midibüs devrildi: 27 yaralı var

Sivas’ın Gemerek ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan midibüs devrildi. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan 27 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

25.08.2024 - 16:21 | | DHA
Düğüne giden midibüs devrildi: 27 yaralı var

Sızır’dan Gemerek ilçesi yönüne giden Y.N. idaresindeki tur midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.

Kazada, midibüsteki 27 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri ile ambulans helikopter sevk edildi. Yaralılar, ambulans ve helikopter ile kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Midibüsteki yolcuların Ankara'dan Sivas'ın Şarkışla ilçesine düğüne geldikleri belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

 

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