Dudak estetiği hayatını kararttı! Yemek yiyemiyor, su içemiyor

Fransa'da yaşayan 28 yaşındaki Şeyda, 2020 yılı ocak ayında tatile geldiği Türkiye'de dudak estetiği yaptırmak istedi. Genç kadın Ankara Kızılay'daki bu güzellik merkezinde dudak dolgusu yaptırmak için randevu aldı. İşlemi yapıldı fakat onun için kabus bir hafta sonra başladı.

Fransa'da olan genç kadını, güzellik uzmanı Türkiye'ye çağırdı, doktor doktor gezdirdi. Çare bulunamadı. Gerçek ise Fransa'da olduğu ameliyatta ortaya çıktı. Genç kadın, "Dudağımda ve yüzümde silikon sıktı. Silikon 10 yıldır kullanılmayan bir maddeymiş." dedi.

Genç kadın 2 kez ameliyat oldu ama silikonlar temizlenemedi. Sonunda dudaklarını kaybetti.

Kanal D Haber'in ulaştığı güzellik merkezinin sahibi, dolgu yerine silikon kullanıldığı iddialarını reddetti. Güzellik merkezinin sahibi, "Şeyda Hanım'ın alerjisi olduğu da doktor raporuyla kanıtlandı" dedi.

Genç kadın, "Madem bana enjeksiyon yapmadı. Neden işini gücünü bırakıp bir hafta boyunca doktor doktor gezdirdi peki" dedi.

O güzellik merkezi sahibine de bilinçli taksirle yaralama suçundan dava açıldı. 28 yaşındaki genç kadının ise şimdi tek bir isteği var: "Ne olur artık doktorlar bana işlem yapılamaz demesin"