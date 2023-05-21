DSİ'den Batman Çayı uyarısı!

Batman Çayı kenarına dün akşam piknik yapmak için gidip, Batman Barajı'nın kapaklarının açılması ile adacıklarda mahsur kalan 25 kişi, 4 farklı noktadan başlatılan çalışma ile kurtarıldı. Olayın ardından Batman DSİ 103'üncü Şube Müdürlüğü, bugün uyarıda bulundu. Batman Çayı bölgesine giden vatandaşların uyarıldığı açıklamada, "Suyun kenarında bulunmak son derece tehlikelidir. Çünkü enerji üretimi sebebiyle su seviyesi gün içinde azalıp artmaktadır. Bu arada su seviyesinin düşük olduğu durumlarda vatandaşlar, suyun içinde oluşan adacıklara gitmekte olup, suyun enerji amacıyla bırakıldığı durumlarda vatandaşlar mahsur kalmaktadır. Bu durum ciddi boğulma tehlikesi meydana getirmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal kaybına uğramamaları için su kenarında güvenli bir mesafede bulunmaları, suya girmemeleri ve özellikle de su seviyesinin düşük olduğu durumlarda ortaya çıkan adacıklara hiçbir şekilde gitmemeleri rica olunur. Unutulmamalıdır ki; suya girmek tehlikeli ve yasaktır" denildi.