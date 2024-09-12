Dr. Mehmet Kasapoğlu'ndan 12 Eylül açıklaması: Sadece bir hükümete değil demokrasiye saldırı

Kasapoğlu mesajında “12 Eylül ülkemizin demokrasi tarihine kara bir leke olarak kazınmıştır. Milletin iradesine vurulmuş bu darbe, sadece bir hükümete değil, demokrasinin kendisine karşı yapılmış büyük bir saldırıdır. Demokrasiye ve milli iradeye yapılan bu tür müdahaleler, Türkiye'nin ilerleyişini durdurmaya çalışan karanlık güçlerin eseridir ve hiçbir zaman milletin geleceğine hizmet etmez.” Dedi.

Türkiye'nin gücü milletin iradesinde saklıdır

Dr. Kasapoğlu mesajının devamında “12 Eylül darbesi, binlerce insanın hayatını karartmış, hak ve özgürlükleri gasp etmiş, demokratik değerleri ayaklar altına almıştır. Bugün, geçmişteki bu acı hatıralardan ders çıkararak, demokrasimize sahip çıkmak, milli iradenin üstünlüğünü savunmak her zamankinden daha önemli. AK Parti olarak, darbelerin her türlüsünü lanetliyor ve ülkemizi demokrasiden asla taviz vermeden ileri taşımak için kararlılıkla çalışıyoruz. Unutmayalım ki, Türkiye'nin gücü milletin iradesinde saklıdır. Darbelerden ders çıkararak, birlik ve beraberlik içinde demokrasimizi daha da güçlendireceğiz. 12 Eylül’ü unutmadık, unutturmayacağız!” ifadelerini kullandı.

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