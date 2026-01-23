GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDörtyol'da lastik deposunda korkutan yangın
HaberlerGündem Haberleri Dörtyol'da lastik deposunda korkutan yangın

Dörtyol'da lastik deposunda korkutan yangın

23.01.2026 - 21:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Alican GÜMÜŞ/HATAY,(DHA)

Dörtyol'da lastik deposunda korkutan yangın

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bulunan bir lojistik firmasının içerisinde lastik bulunan depo bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, 18.00 sıralarında Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi’nde bulunan bir lojistik firmasının lastik deposunda çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek depoyu sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca, çevre ilçelerden de destek ekipler, bölgeye yönlendirildi. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Güncel Haberler

Batman'da hasret yıllar sonra sona ermişti: Kardan adamlar kentin simgesi oldu
#Gündem

Batman'da hasret yıllar sonra sona ermişti: Kardan adamlar kentin simgesi oldu

Bakan Yumaklı açıkladı: Çiftçilere 1 milyar 623 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapıldı
#Ekonomi

Bakan Yumaklı açıkladı: Çiftçilere 1 milyar 623 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapıldı

Ünye’de seyir halindeki kamyonet çıkan yangında küle döndü
#Gündem

Ünye’de seyir halindeki kamyonet çıkan yangında küle döndü