HaberlerGündem Haberleri Dörtyol’da heyelan paniği: Yol ulaşıma kapandı

19.02.2026 - 08:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, sağanağın ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle 1 ev ve 1 araç zarar gördü.

Dörtyol ilçesi Beşikgöl yolunda sağanağın ardından, gece saatlerinde toprak kayması yaşandı. Heyelan nedeniyle bölgede yaşayan 1 kişiye ait ev ve 1 araç, zarar gördü. Yol ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri çalışma yaptı, iş makineleriyle bölgeyi kaplayan çamur ve kaya parçaları temizlendi.

Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç da ekiplerle birlikte bölgeye gelip çalışmaları yerinde inceledi. İlgili birimlerin koordineli şekilde çalıştığını vurgulayan Amaç, yolun yeniden ulaşıma açılması için müdahalenin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Yetkililer, vatandaşları riskli bölgelerde dikkatli olmaları ve uyarıları yakından takip etmeleri konusunda uyardı.

