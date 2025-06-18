Dört bir yanda peş peşe yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Manisa'da ormanlık alanda başlayan yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınmaya çalışıyor.

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Gökçeler Mahallesi’nde bugün saat 12.45’te çıkan orman yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla müdahale etti. Yangına, ilk müdahale saat 12.55’te yapılırken, söndürme çalışmalarına 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer katılarak alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.

Ekipler, yangını en kısa sürede kontrol altına almak ve çevredeki yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MERSİN

Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı, ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal bölgelerden Elbeyli Mahallesi sınırlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye orman müdürlüğüne bağlı ekipleri sevk etti. Bölgeye ulaşan 3 arzöz, 2 su tankı, 1 yangın söndürme helikopteri ve orman işçileri yangına müdahale etmeye başladı.

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Yangının büyümemesi için ekiplerin yoğun mesai harcadığı bildirildi.

BALIKESİR

Balıkesir'in Kepsut ilçesi Şeremetler Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları karadan ve havadan tüm hızıyla devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Şeremetler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları kapsamında bölgede 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 3 dozerin yanı sıra, havadan da 3 helikopter ve 2 uçak görev yapıyor. Toplamda 50 personelin görevlendirildiği yangın bölgesinde, ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük çaba sarf edildiği öğrenildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale’nin Çan ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çan ilçesi Bahadırlı köyü yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 12.00 sıralarında, yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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BURSA

Bursa’da orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan helikopterle müdahale ediliyor.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi Taş Ocakları mevkisindeki ormanda çıktı. Çam ağaçlarının olduğu bölgede çıkan yangına müdahale için bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü' ne ait ekipler sevk edildi. Bir yangın söndürme helikopteri de çalışmalara havadan destek veriyor.