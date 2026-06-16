Dolu ve yağmurdan motosiklet kaskıyla korunmaya çalıştı

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Akşam üzeri fırtınayla birlikte aniden başlayan yağmur ve dolu yağışı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştururken, bir ağacın dalları kırıldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir genç ise motosiklet kaskıyla yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağmur ile birlikte yağan dolu üreticileri endişelendirdi.