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Dolu ve yağmurdan motosiklet kaskıyla korunmaya çalıştı

16.06.2026 - 01:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KIRKLARELİ (İHA)

Dolu ve yağmurdan motosiklet kaskıyla korunmaya çalıştı

Kırklareli'nde şiddetli rüzgarla birlikte yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan bir genç, motosiklet kaskıyla kendini korumaya çalıştı.

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Akşam üzeri fırtınayla birlikte aniden başlayan yağmur ve dolu yağışı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştururken, bir ağacın dalları kırıldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir genç ise motosiklet kaskıyla yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağmur ile birlikte yağan dolu üreticileri endişelendirdi.

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