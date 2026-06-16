Kastamonu'da lastiği patlayan tır, önce su kanalına sonra refüje çarptı
16.06.2026 - 01:15Güncellenme Tarihi:
Kastamonu'da lastiği patlayan maden yüklü tırın önce su kanalına ardından da refüje çarpması sonucunda meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
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Kaza, Budamış Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.C. idaresindeki 34 ETP 388 plakalı MAN marka tır, lastiğinin patlaması sebebiyle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan su kanalına çarptı.
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Savrulan tır refüjde refüje çarparak durabildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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