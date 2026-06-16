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Kastamonu'da lastiği patlayan tır, önce su kanalına sonra refüje çarptı

16.06.2026 - 01:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KASTAMONU (İHA)

Kastamonu'da lastiği patlayan tır, önce su kanalına sonra refüje çarptı

Kastamonu'da lastiği patlayan maden yüklü tırın önce su kanalına ardından da refüje çarpması sonucunda meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

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Kaza, Budamış Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.C. idaresindeki 34 ETP 388 plakalı MAN marka tır, lastiğinin patlaması sebebiyle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan su kanalına çarptı.

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Savrulan tır refüjde refüje çarparak durabildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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