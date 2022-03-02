GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemDolandırıcılar dur durak bilmiyor! Hedef bu kez de eski bakan Azimet Köylüoğlu oldu
HaberlerGündem Haberleri Dolandırıcılar dur durak bilmiyor! Hedef bu kez de eski bakan Azimet Köylüoğlu oldu
ABONE OL

Dolandırıcılar dur durak bilmiyor! Hedef bu kez de eski bakan Azimet Köylüoğlu oldu

Telefon dolandırıcılarının son kurbanı 82 yaşındaki eski bakan Azimet Köylüoğlu oldu. Bankalardaki tüm birikimini kaptıran Köylüoğlu, 15 milyonluk evini vekalette sorun çıkınca kurtardı.

02.03.2022 - 13:52 |
Dolandırıcılar dur durak bilmiyor! Hedef bu kez de eski bakan Azimet Köylüoğlu oldu

İstanbul Bebek'te 79 yaşındaki Prof. Dr. Ahmet Demirel'in 10 günde 10 milyon, ünlü sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı'nın da 500 bin lira ve altınlarını kaptırdığı telefon dolandırıcılarının son kurbanı Eski Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu oldu.

Sabah gazetesinin haberine göre, 50. Hükümet'te İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı görevinde bulunan 82 yaşındaki Köylüoğlu, İzmir Foça'da tek başına yaşıyordu. Kendisine telefonla ulaşan bir kişi, kendisini Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Galip Öztürk olarak tanıttı ve Köylüoğlu'na parasının ve banka hesaplarının başkaları tarafından ele geçirilerek kullanıldığını söyledi. İddiaya göre komiser numarası da yapan dolandırıcı, arkadaşlarına ait sözde polis kimliklerini göndererek inandırıcılığını artırmaya çalıştı. Köylüoğlu'na hangi bankalarda, kaç hesabı bulunduğunu söyleyen dolandırıcı, başka hesapları olup olmadığını da sordu.

SAAT BAŞI KONTROL ETTİLER

Eski bakanın telefonundaki mobil bankacılık bilgilerini isteyen sözde devlet görevlileri, bankalardan çekilecek paraların seri numaralarının alınacağını, dolandırıcıların bu şekilde bulunacağını ve Köylüoğlu'nun zararının tamamının kamu tarafından karşılanacağını ileri sürdü. Bu süre içinde bankalardaki paraları günlük şekilde havale yoluyla kendilerine gönderen dolandırıcılar, 20 gün boyunca Köylüoğlu'nu her saat başı arayarak "Alo" diyerek telefonu kapatmasını söyledi.

DOLANDIRICILIĞIN ŞİFRESİ: ALO

20 gün boyunca her saat başı polislerin aradığını düşünen Köylüoğlu, "Alo" diyerek telefonu kapattı. Evinin gözetlendiğini sanan eski bakan, camı ve perdeleri kapatıp dışarıdaki hayatıyla ilişkisini sonlandırdı. Dolandırıcılar bu sayede eski bakanın kendileri ile konuşurken sesinin duyulmasını engelledi. Devlete yararlı olacağını düşünen Köylüoğlu, kendisine ne söylenirse yaptı.

Dolandırıcılar bu olayda 10'a yakın telefon hattı kullandı. 20 günün sonunda yeniden arayan dolandırıcılar, bu kez Sarıyer'de oğlu üzerine kayıtlı evini satması gerektiğini söyledi. Bunun için İzmir'den İstanbul'a gelen Köylüoğlu, Sarıyer Tapu Müdürlüğü'ne giderek yaklaşık 15 milyon lira değerindeki gayrimenkulü dolandırıcılara devretmek istedi. Oğlundan aldığı vekalette sorun çıkınca satış gerçekleşemedi.

Dolandırıcılar tarafından hemen İzmir'e dönmesi tembihlenen Köylüoğlu, İzmir'e gitmeden önce İstanbul'da ikamet eden oğlunun yanına gidince dolandırıldığını anladı. Eski bakan, şikayetçi oldu, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Tosuncuk'tan 'Uruguay ve Paraguay’da 10 milyon dolarlık mal varlığıma el konuldu' iddiası
İlgili Haber
Tosuncuk'tan 'Uruguay ve Paraguay’da 10 milyon dolarlık mal varlığıma el konuldu' iddiası
Yedinci kattan düşen Sedefnur için dudak okuma uzmanları görevlendirildi  
İlgili Haber
Yedinci kattan düşen Sedefnur için dudak okuma uzmanları görevlendirildi  
Tarım Bakanlığı ifşa listesi! Hangi markalar gıda ürünlerinde taklit veya tağşiş yaptı? İşte Bakanlık ifşa listesi!
İlgili Haber
Tarım Bakanlığı ifşa listesi! Hangi markalar gıda ürünlerinde taklit veya tağşiş yaptı? İşte Bakanlık ifşa listesi!
Kayıp Sertan'ın öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı! Cinayeti böyle itiraf etti
İlgili Haber
Kayıp Sertan'ın öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı! Cinayeti böyle itiraf etti

GÜNCEL HABERLER

Dolandırıcılar dur durak bilmiyor! Hedef bu kez de eski bakan Azimet Köylüoğlu oldu

Dolandırıcılar dur durak bilmiyor! Hedef bu kez de eski bakan Azimet Köylüoğlu oldu

İkinci el ve sıfır araba alacaklara güzel haber! Fiyatlar düştü, limit ve vade sayısı arttı

İkinci el ve sıfır araba alacaklara güzel haber! Fiyatlar düştü, limit ve vade sayısı arttı

Nükleer santralin bulunduğu Enerhodar'da halk barikat kurdu! Girişi engellemeye çalışıyorlar

Nükleer santralin bulunduğu Enerhodar'da halk barikat kurdu! Girişi engellemeye çalışıyorlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Maske yasağı kalktı mı, maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Sağlık Bakanı Bilim Kurulu toplantısını işaret etti!

Maske yasağı kalktı mı, maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Sağlık Bakanı Bilim Kurulu toplantısını işaret etti!

Sıradaki Haber
İkinci el ve sıfır araba alacaklara güzel haber! Fiyatlar düştü, limit ve vade sayısı arttı

İkinci el ve sıfır araba alacaklara güzel haber! Fiyatlar düştü, limit ve vade sayısı arttı

Sıradaki Haber
Nükleer santralin bulunduğu Enerhodar'da halk barikat kurdu! Girişi engellemeye çalışıyorlar

Nükleer santralin bulunduğu Enerhodar'da halk barikat kurdu! Girişi engellemeye çalışıyorlar

Sıradaki Haber
ÖSYM duyurdu! Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınavı geç başvurusu başladı!

ÖSYM duyurdu! Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınavı geç başvurusu başladı!

Sıradaki Haber