Yedinci kattan düşen Sedefnur için dudak okuma uzmanları görevlendirildi

Olay, 9 Ocak günü, Körfez ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti.

Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadın ile alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Ağır yaralanan Sedefnur, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Vücudunda kırıklar olan Sedefnur, yoğun bakıma alındı. Ameliyat olan, hayati tehlikesi bulunan Sedefnur, bir süre uyutuldu.

Sedefnur bir süre önce uyandırılırken Beyin ve Sinir Cerrahi Servisindeki odaya alındı. Solunum desteği alan Sedefnur’un yanında ailesi bulunuyor. Sedefnur zaman zaman ailesinin görüşmelerine gözleriyle tepki veriyor.

POLİS MEMURU TUTUKLANDI

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında polis memuru Ahmet Ata, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Polis memuru O.Ç. savcılıktaki ifadesinin, E.Ş. ise emniyetteki ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Ahmet Ata, ifadesinde, polis arkadaşının evinde alkol alıp eğlendiklerini, kendisi uyurken Sedefnur'un cep telefonuna baktığını, aldatıldığını anlayınca tepki gösterdiğini, hızlıca balkona giderek, aşağı atladığını öne sürdü.

İDDİANAME İÇİN İFADESİ BEKLENİYOR

Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi hazırlamak için Sedefnur’un ifade vermesini bekledi. Ancak, yoğun bakımda olması ve sonrasında Sedefnur’un konuşamaması nedeniyle iletişim kuracak uzmanlar görevlendirdi. Dudak okuma ve iletişim konusunda uzman olan görevliler, Sedefnur ve doktorlarla görüştü. Sedefnur ile yapılan ilk görüşmede sonuç elde edilemedi. Sedefnur sorulan sorulara cevap veremedi, bilincinin tam olarak yerinde olup olmadığı belirlenemedi. Uzmanlar, soruşturma kapsamında Sedefnur ile belli aralıklarla görüşme yapmaya devam edecek.