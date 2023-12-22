Doktordan korktuğu için 50 yıl böyle yaşadı! Ameliyat sonrası sözleri şaşırttı

Denizli'de yaşayan 67 yaşındaki Zeliha Çaylan'ın, çocukluğundan beri yaşadığı doktor korkusu, yaklaşık 50 yıldır hastanelerden uzak durmasına neden oldu. Ancak boynunun ön alt kısmında beliren büyük bir şişlik, sonunda sağlık sorunlarının boyutunu görmesine sebep oldu. Hastalığının artması ile yüzü tanınamaz hale gelen Çaylan'ın, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla yaklaşık 2 kilogram büyüklüğündeki guatrı çıkarıldı.

Zaman zaman ortaya çıkabilen devasa guatr vakaları hakkında bilgi veren Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Op. Dr. Mehmet Pekdemir, tiroit bezinden kaynaklanan bu hastalığın zamanla gelişen sorunlara yol açabileceğini belirtti. Hastalığın ilerlemesiyle nefes sıkıntısı, akciğer sorunları, astım krizleri gibi ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkabildiğini ifade eden Dr. Pekdemir, hastanın büyük guatrının nedeniyle operasyon kararı alındığını ve ameliyatın başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi. Guatr hastalığına dair belirtileri de açıklayan Op. Dr. Mehmet Pekdemir, az çalışan tiroit bezinin vücutta halsizlik, yorgunluk, saç dökülmesi, deri kuruması gibi belirtilere yol açabileceğine dikkat çekti.

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Hastalık hakkında açıklamalarda bulunan Op. Dr. Mehmet Pekdemir, “Guatr hastalığı insanlarda doğuştan itibaren olan tiroit bezinden gelişen hastalıklara deniliyor. tiroit bezi herkeste var ama ilerleyen yıllar içinde gelişen hastalıklar nedeniyle genel tanım olarak guatr deniliyor. Bunların bir kısmı az çalışma, çok çalışma ya da normal alışıp da içinde gelişen morfolojik bozukluklardan kaynaklanabilir. Nodül dediğimiz kitle yapıları oluşabilir insanlarda. Bir kısmı da guatrı içinde geçen kanseri vardır. Bugünkü sizlere bilgilendirmek istediğimiz hastada gelişmiş olan büyük bir guatrı var. Uzun zaman içinde gelişmiş nefes sıkıntısı yol açan, akciğer sorunları yol açan, astım krizlerine kadar giden ve hastada anti kozmeti bozan çok büyük boyutlara giden guatrı nedenini hastamızın operasyon kararı verildi. Başarılı bir şekilde ameliyatımızı tamamladık” dedi.

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“Hızla kilo kaybına kadar giden bir takım sıkıntılar ortaya çıkar”

Fazla çalışan tiroit bezinin çeşitli sorunlara neden olabileceğini dile getiren Op. Dr. Mehmet Pekdemir, “Öncelikle az çalışma durumlarında vücutta halsizlik, yorgunluk, saç dökülmesi, deri kuruması, tırnak kırılması, ağız kuruluğu, gözyaşı bezindeki sıvıların azalmasına bağlı olarak göz kuruluğuna kadar giden ve birçok sıkıntı olur. Bu hastalar halsiz ve bu hastalar halsiz ve yorgundur. Hızla kilo alırlar. Uyku halindedirler hatta psikolojik olarak depresyona kadar gidebilirler. Kan tetkiklerinde ortaya çıkar genellikle tetkikleri yapıldıktan sonra, tespit edilirse buna örnek tedaviler verilir. Aksine fazla çalışan hipertofik dediğimiz halk olarak zehirli guatr olarak söylenen vakalar ise çarpıntı, terleme, ellerde titreme, deride terleme ve hızla kilo kaybına kadar giden bir takım sıkıntılar ortaya çıkar” diye konuştu.

Başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşan Zeliha Çaylan ise hastalığıyla ilgili olarak, “Ben bu hastalığı 50 sendir taşıyorum. Sonucunda böyle oldum. Ameliyattan korka korka gelmedim. En sonunda sıkıştırınca geldim. Hastalığı olan herkes gelsin, benim gibi olmasın, hastalık büyümesin. Korkulacak bir şey yokmuş” ifadelerini kullandı.





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