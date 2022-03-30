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Doktor, meslektaşı doktoru darbederek ağır yaraladı!

Amasya’da tıp fakültesi dekanlık binasında bir doktor tartıştığı meslektaşını darbederek ağır yaraladı.

30.03.2022 - 19:52 | | İHA
Doktor, meslektaşı doktoru darbederek ağır yaraladı!

Alınan bilgiye göre, Amasya’da tıp fakültesi dekanlık binasında iki doktor arasında yüksek maliyetli tıbbi sarf maddesi alımı nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü. Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ, onaylamadığı gereksiz yüksek maliyetli işlemlerin evraklarını imzalamak istemediği öğrenilen Dr. Öğretim Üyesi Ercan Kahraman’ı darbetti.

Aldığı darbeler sonucu burnu kırılan kalp cerrahisi uzmanı Ercan Kahraman, feci olayı gören sağlık çalışanları tarafından sedyeyle binanın karşısında bulunan Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kahraman, kafa içi kanama şüphesiyle yoğun bakıma alındı.
Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Başbuğ, olayın ardından binayı terk etti. Başbuğ’un geçen 18 Mart’ta şiddet olaylarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından, “Ciddi önerimdir. Hekimlere silah taşıma ruhsatı verilsin, hekime şiddet anında biter. Kimse polise kafa tutamıyor, neden, çünkü silahı var” yazılı paylaşım yaptığı görüldü.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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