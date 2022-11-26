Doğu Türkistan'da 30 kişinin hayatını kaybettiği yangın İstanbul'da protesto edildi

Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'ın Urumçi kentinde bulunan 30 katlı bir binanın 15'inci katında 24 Kasım Perşembe günü yangın çıktı. 21'inci kata kadar sıçrayan yangında 6 ev yanarken, 30 kişi hayatını kaybetti.

Çinli yetkililerin, Uygur Türklerinin yaşadığı binada çıkan yangına müdahale etmediğini iddia eden Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği üyeleri Tarabya'daki Çin konsolosluğu önünde eylem yaptı. Pankart ve dövizler açan yaklaşık 500 kişilik grup, sloganlar atıp Çin'i protesto etti. Saat 14:00'da başlayan ve 1 saat süren eylem basın açıklamasının ardından son buldu.