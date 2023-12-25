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Doğu Karadeniz'de kar; 367 köy yolu kapandı! Çalışma başlatıldı

Doğu Karadeniz'deki 4 ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle 367 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

25.12.2023 - 12:45 |
Doğu Karadeniz'de kar; 367 köy yolu kapandı! Çalışma başlatıldı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde soğuk hava sonrası yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle Artvin’de 137, Gümüşhane’de 101, Giresun’da 65, Rize’de 64 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının devam ettiği bölgede belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

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Ekiplerin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollara müdahalesi sürerken, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarına da ağırlık verildi.

Yağışlı havanın devam edeceği bildirilirken, ekipler, özellikle yaşlı, hasta, engelli ve gebelerin evlerine giden yolları ise sürekli ulaşıma açık tutuyor.

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