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Bakırköy'de orduya ve askere hakaret ederek yayın yapan 2 kişiye tutuklama talebi

Bakırköy'de, Türk askerine ve orduya yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2’si 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

25.12.2023 - 12:43 | | Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL, (DHA)
Bakırköy'de orduya ve askere hakaret ederek yayın yapan 2 kişiye tutuklama talebi

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda, dijital platformlarda yayınlanmak üzere çekim yapan, Türk ordusu ve askeri aleyhinde söylemlerde bulunarak hakaret eden B.T., S.Y.G., N.K. ve F.G., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan şüphelilerden B.T. ve S.Y.G. 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından tutuklanmak üzere Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.(DHA)

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