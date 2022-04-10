Doğu Akdeniz'de sıcak gelişme! Türkiye dahil 5 ülke resmen harekete geçti

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sürdüğü bir süreçte; Türkiye, İtalya, İspanya, Kanada ve Fransa donanmalarına ait çoğu firkateyn seviyesindeki savaş gemileri, Doğu Akdeniz'de ortak eğitim faaliyetinde bulundu.

Mİlli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Doğu Akdeniz'deki eğitim faaliyetinin görüntülerine yer verildi. Paylaşımda, "TCG TURGUTREİS fırkateynimiz ve TCG I.İNÖNÜ denizaltımız, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de görevli TCG BARBAROS, ITS CARLO MARGOTTINI, ITS VULCANO, SPS BLAS DE LEZO, HMCS MONTREAL ve FS ALSACE ile Doğu Akdeniz’de çeşitli eğitimler icra etti" ifadesi yer aldı.

CARLO MARGOTTİNİ (F 592), İtalyan Donanması'nın Carlo Bergamini sınıfı bir firkateyn. VULCANO da, yine İtalyan donanmasına ait bir destek gemisi. SPS BLAS DE LEZO, İspanyol Donanması envanterinde yer alan bir güdümlü füze fırkateyni. HMCS MONTREAL 1993'ten beri Kanada donanmasında görev yapan Halifax sınıfı bir firkateyn. FS ALSACE ise Fransız donanmasına ait çok rollü hava savunma firkateyni.