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Doğalgaz tesisat numarası, konutunuzda veya iş yerinizde bulunan doğalgaz sayacına ve bu sayacın bağlı olduğu tesisata özel olarak atanan benzersiz bir kimlik numarasıdır. Bölgenizde hizmet veren gaz dağıtım şirketi (örneğin İstanbul için İGDAŞ, Ankara için Başkentgaz) tarafından, abonelik sözleşmeniz oluşturulduğu anda üretilir ve sisteme kaydedilir. Tıpkı bir vatandaşın TC kimlik numarası gibi, bu numara da sizin aboneliğinizi diğer milyonlarca abonelikten ayırır ve doğrudan adresinizle ve adınıza kayıtlı sözleşmeyle ilişkilendirir. Bu sayede, gaz kullanımınıza dair tüm veriler ve işlemler tek bir kod altında güvenle toplanmış olur.

Bu benzersiz numaranın temel işlevi, doğalgaz aboneliğinizle ilgili tüm resmi işlemleri hızlı, hatasız ve güvenli bir şekilde yürütmektir. Fatura ödeme, borç sorgulama, abonelik devri, sözleşme feshi veya olası bir arıza ya da gaz kaçağı ihbarı gibi durumlarda, gaz dağıtım şirketi sizden bu numarayı talep edecektir. Tesisat numarası, şirketin sizi ve tesisatınızı sistemde anında bulmasını sağlayarak işlemlerinize sürat kazandırır. Kısacası, bu numara, hizmet aldığınız kurumla aranızdaki iletişimin anahtarıdır ve aboneliğinizin sorunsuz bir şekilde yönetilmesi için vazgeçilmez bir bilgidir.

Doğalgaz tesisat numarası nerede yazar?

Doğalgaz tesisat numarasını öğrenmek için birkaç yola başvurulabilir. Örneğin doğalgaz faturanızı veya e-Devlet sistemini kontrol edebilirsiniz. İşte detaylı bilgiler:

Doğalgaz tesisat numarası, doğalgaz sayacında nerede yazar?

Tesisat numaranız, doğalgaz sayacınızın üzerinde yazılı olabilir. Bunun için:

Sayaç üzerindeki etiketi kontrol edin.

"Tesisat No" veya "Abone No" şeklinde belirtilen 12 haneli numarayı not alın.

Doğalgaz faturasında tesisat numarası nerede yazar?

Faturanızın sağ üst köşesinde veya orta bölümünde "Tesisat Numarası" veya "Abone Numarası" başlığı altında 12 haneli olarak belirtilir. Farklı doğalgaz şirketlerinde konum değişebilir.

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e-Devlet üzerinden tesisat numarası nasıl öğrenilir?

Faturanız yoksa, e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz:

e-Devlet sistemine giriş yapın.

Arama çubuğuna "Doğalgaz Abonelik Sorgulama" yazın.

Bağlı olduğunuz doğalgaz şirketini (İGDAŞ, Bursagaz, Samgaz gibi) seçin.

Adres bilgilerinizi girerek tesisat numaranızı görüntüleyin.

Yukarıdaki yöntemlerden birini kullanarak doğalgaz tesisat numarasını görebilirsiniz.