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DMM'den Malatya'daki depremle ilgili açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden, Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

16.10.2024 - 15:58 |
DMM'den Malatya'daki depremle ilgili açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Malatya’nın Kale ilçesinde, saat 10.46’da AFAD verilerine göre 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası, an itibarıyla, can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Çevre illerde de hissedilen deprem ile ilgili başta AFAD olmak üzere tüm kurumlar inceleme ve saha taramalarını sürdürmektedir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

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